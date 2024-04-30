ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail'e 7. kez ziyarette bulundu - Son Dakika
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Politika

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail'e 7. kez ziyarette bulundu

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail ve Filistin arasındaki çatışmaların başladığı 7 Ekim'den bu yana 7'nci kez İsrail'e geldi. Blinken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile görüşecek. Ayrıca, Kerem Şalom Sınır Kapısı ve Aşdod Limanı'nı ziyaret edecek ve Tel Aviv'de ABD rehinelerin aileleriyle bir araya gelecek.

30.04.2024 22:35
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail ve Filistin arasındaki çatışmaların başladığı 7 Ekim'den bu yana 7'nci kez İsrail'e geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ürdün'deki temaslarının ardından İsrail'e geldi. İsrail ve Filistin arasındaki çatışmaların başladığı 7 Ekim'den bu yana Blinken, 7'nci kez İsrail'i ziyaret etti. Blinken, ziyareti kapsamında yarın İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile görüşecek.

Blinken, ayrıca Kerem Şalom Sınır Kapısı ve Aşdod Limanı'nı da ziyaret edecek ve başkent Tel Aviv'de ABD rehinelerin aileleriyle bir araya gelecek. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail'e 7. kez ziyarette bulundu - Son Dakika

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