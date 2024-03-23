ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Moskova'daki terör saldırısını kınadı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'da dün gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, "ABD Moskova'da meydana gelen ölümcül terör saldırısını şiddetle kınamaktadır" dedi.
Rusya'nın başkenti Moskova'da dün konser salonuna düzenlenen terör saldırısına ilişkin ülkelerde taziye mesajları gelmeye devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken yaptığı açıklamada, "ABD dün Moskova'da meydana gelen ölümcül terör saldırısını şiddetle kınamaktadır. Öldürülenlerin ailelerine, sevdiklerine ve bu iğrenç suçtan etkilenen herkese en derin taziyelerimizi iletiyoruz. Terörizmin her türlüsünü kınıyor ve bu korkunç olayda hayatını kaybedenlerin yasını tutan Rusya halkıyla dayanışma içinde olduğumuzu ifade ediyoruz" dedi.
Can kaybı 133'e yükseldi
Rusya Soruşturma Komitesi tarafından yapılan açıklamada, konser salonuna gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 133'e yükseldiği bildirildi. - MOSKOVA
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Türkiye İşçi Partisi Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gökhan Zan'ın adaylığını geri çekmesinin ardından, Gökhan Zan'a ait olduğu iddia edilen ses kayıtları ortaya çıktı. Gökhan Zan, Turgay Kocakaya ve akrabası Mihal Kocakaya tarafından tehdit edildiğini ileri sürerek suç duyurusunda bulundu. Turgay Kocakaya tutuklandı ve Nihal Kocakaya aranıyor.
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Trabzon'da düzenlenen bir iftar programında yaptığı konuşmada, belediyecilik anlayışlarının hizmet olduğunu belirtti. Özhaseki, hükümet olarak ellerinden geleni yaptıklarını ve Cumhurbaşkanı liderliğinde şehirlerde güçlerinin yettiği her şeyi gerçekleştirdiklerini söyledi. Ayrıca, yerel seçimlere yaklaşıldığını hatırlatan Özhaseki, belediyecilikte mazeret üretmeden sürekli çalıştıklarını ve eser belediyeciliği yaptıklarını vurguladı.
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