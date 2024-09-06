Blinken'den Ayşenur Eygi Açıklaması

Politika

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail askerleri tarafından öldürülen Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada, " Batı Şeria'da bir ABD vatandaşının ölümünden üzüntü duyuyoruz. Daha fazla bilgiye sahip olduğumuzda bunu paylaşacağız" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde İsrail askerleri tarafından öldürülen Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'ye ilişkin açıklama yaptı. Blinken, Batı Şeria'da bir Amerikan vatandaşının ölümünden üzüntü duyduğunu ifade ederek, "Daha fazla bilgiye sahip olduğumuzda bunu paylaşacağız ve gerektiğinde harekete geçeceğiz" dedi. - WASHINGTON