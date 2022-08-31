ABD'den Gorbaçov açıklaması: "Onun hayatı, idealleri gerçeğe dönüştürebilmenin güçlü bir hatırlatıcısıdır" - Son Dakika
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ABD'den Gorbaçov açıklaması: "Onun hayatı, idealleri gerçeğe dönüştürebilmenin güçlü bir hatırlatıcısıdır"

31.08.2022 21:19
ABD'den Gorbaçov açıklaması: "Onun hayatı, idealleri gerçeğe dönüştürebilmenin güçlü bir hatırlatıcısıdır"

ABD Dışişleri Bakanlığı, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) son Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov'un ölümüne ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Onun hayatı, idealleri gerçeğe dönüştürebilmenin güçlü bir hatırlatıcısıdır" ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) son Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov'un ölümüne ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Onun hayatı, idealleri gerçeğe dönüştürebilmenin güçlü bir hatırlatıcısıdır" ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) son Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov'un hayatını kaybetmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Dışişleri Bakanı Antony Blinken atfedilen açıklamada, Gorbaçov'un liderliği zamanında "glasnost" olarak bilinen açıklık politikasına atıfta bulunarak, Gorbaçov'un tarihin akışını değiştirdiği ifade edildi. Açıklamada, "Mihail Gorbaçov'un vefatının yasını tutanlarla birlikteyiz. Muhtemelen hiçbir kelime Gorbaçov ile 'glasnost' veya açıklık kadar yakından ilişkili değildir. Bu açıklığı insanlık tarihinin akışını değiştiren bir adam olarak ona yakışır" denildi.

"Muhalif görüşler için alan oluşturdu"

Gorbaçov'un SSCB liderliği süresince, diyaloğun yoluyla muhalif görüşler için alanlar oluşturduğu belirtilen açıklamada, "Gorbaçov, Sovyetler Birliği'nin geçmişinin boş noktaları olarak adlandırdığı ülke tarihinin sadece zaferlerini değil, aynı zamanda trajedilerini de kabul etmeye açıktı. Muhalif görüşler için alan oluşturdu ve yıllarını sürgünde veya hapiste geçiren muhalifleri serbest bıraktı. Ayrıca, diyaloğun halkının ve tüm insanların çıkarına olduğu inancıyla, ABD gibi rakipler de dahil olmak üzere diğer ülkelerle çalışmaya açıktı" denildi.

Gorbaçov'un Reagan ve Bush ile olan ilişkilerine değinildi

Gorbaçov'un başarılarının, dönemin ABD liderleri olan Ronald Reagan ve George Bush ile inşa ettiği güven ilişkisi ile bağlantılı olduğuna değinilen açıklamada, "Soğuk Savaş'ın sona ermesi, Berlin Duvarı'nın yıkılması, ABD ve SSCB'nin nükleer cephaneliklerinin azaltılmasına yönelik ilk anlaşma da dahil olmak üzere bu angajmanın muazzam başarılarını görmek caziptir. Ancak bu başarılar, Gorbaçov'un açıklık arayışına getirdiği cesaret ve kararlılık olmadan ve Başkanlar Ronald Reagan ve George H.W. Bush ile inşa ettiği güven olmadan hayal bile edilemezdi" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Gorbaçov'un, başarısızlık durumlarında bile katılımın dönüştürücü gücüne olan inancını asla kaybetmediği ifade edildi. Gorbaçov'un, diyaloğa ve müzakerelere dönme umudunu kaybetmeyen ifadelerine atıfta bulunulan açıklamada, "Hayatı, idealleri gerçeğe dönüştürebilmenin, başarılabilecek her şeyin güçlü bir hatırlatıcısıdır" dedi.

SSCB'nin son lideri 91 yaşındaki Mihail Gorbaçov, Rusya'nın başkenti Moskova'daki tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitirmişti. 2 Mart 1931 yılında Stavropol'de doğan Gorbaçov, Ekim 1988'de Sovyetler Birliği'nin lideri olmuş, 1991 yılında Sovyetler Birliği'nin çöküşüyle SSCB'nin son lideri olarak tarihe geçmişti. - WASHINGTON

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika ABD'den Gorbaçov açıklaması: 'Onun hayatı, idealleri gerçeğe dönüştürebilmenin güçlü bir hatırlatıcısıdır' - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'den Gorbaçov açıklaması: "Onun hayatı, idealleri gerçeğe dönüştürebilmenin güçlü bir hatırlatıcısıdır" - Son Dakika
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