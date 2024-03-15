ABD, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalara ara verilmesini sağlayacak anlaşma için çalışıyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin Gazze Şeridi'ndeki çatışmalara ara verilmesini sağlayacak esir anlaşmasındaki boşlukları doldurmak üzere yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyledi.
İsrail'in Gazze Şeridi'nde sivillere yönelik saldırıları devam ederken, bölgede Katar, Mısır ve ABD aracılığında bir ateşkes anlaşması için görüşmeler sürüyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Avusturya ziyaretinde yaptığı açıklamada, ABD'nin Gazze Şeridi'ndeki çatışmalara ara verilmesini sağlayacak esir anlaşmasındaki boşlukları doldurmak üzere yoğun bir şekilde çalıştığını söyledi. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Blinken, "Şu anda biz burada konuşurken devam eden görüşmelerimiz var ve bunların önümüzdeki günlerde de devam edeceğine inanıyorum. Bu bizim kararlı olduğumuz bir konu ve bunu başarmak için ne kadar uzun süre ve ne kadar sıkı çalışmamız gerekiyorsa o kadar çalışacağız" dedi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) Refah şehrine operasyon planını onaylamasına da değinen Blinken, "Sadece sivilleri tehlikeden uzaklaştırmak için değil, aynı zamanda tehlikeden kurtulduktan sonra barınak, yiyecek, ilaç, giyecek gibi uygun bir şekilde ilgilenildiklerinden emin olmak için net ve uygulanabilir bir plan görmeliyiz. Henüz böyle bir plan görmedik" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON
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