ABD Gizli Servisi Direktörü, Trump'a düzenlenen suikast girişimi nedeniyle istifa etti

Politika

ABD basınında yer alan haberlerde, ABD Gizli Servisi Direktörü Kimberly Cheatle'ın ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'a 13 Temmuz'da düzenlenen suikast girişimini engellemekte başarısız olunması nedeniyle istifa ettiği bildirildi.

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'a 13 Temmuz'da düzenlenen suikast girişiminin ardından ilk istifa geldi. ABD basınında yer alan haberlerde, ABD Gizli Servisi Direktörü Kimberly Cheatle'ın Trump'a 13 düzenlenen suikast girişimini engellemekte başarısız olmalarının ardından istifa ettiği bildirildi. Haberlerde Cheatle'ın meslektaşlarına gönderdiği bir mesajda, "Hepiniz güvene ve itimada layıksınız. Kritik görevimizi yerine getirirken ulusun desteğini hak ediyorsunuz. Bu işgücüyle ilgili en sevdiğim şeylerden biri, kadın ve erkeklerin görevlerine sonuna kadar bağlı olmalarıdır. Büyük ulusumuz için yaptığınız ve yapmaya devam edeceğiniz her şey için teşekkür ederim" dedi.

Cheatle dün Temsilciler Meclisi'ne ifade vermişti

Cheatle'ın istifası dün ABD Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hesap Verilebilirlik Komitesi'ne verdiği ifadenin ardından geldi. Cheatle, dün verdiği ifadede Trump'a düzenlenen suikast girişimini engellemekte başarısız olduklarını ifade ederek, "Eski Başkan Trump'a 13 Temmuz'da düzenlenen suikast girişimi, Gizli Servis'te on yıllardır yaşanan en önemli operasyonel başarısızlıktır. ABD Gizli Servisi Direktörü olarak teşkilatımızın herhangi bir güvenlik zafiyetinden tamamen sorumluyum. Devam eden soruşturmalarda tam olarak işbirliği yapıyoruz" demişti. - WASHINGTON