ABD Gizli Servisi Direktörü, Trump'a düzenlenen suikast girişimi nedeniyle istifa etti - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

ABD Gizli Servisi Direktörü, Trump'a düzenlenen suikast girişimi nedeniyle istifa etti

ABD basınında yer alan haberlere göre, ABD Gizli Servisi Direktörü Kimberly Cheatle, eski Başkan Donald Trump'a 13 Temmuz'da düzenlenen suikast girişimini engellemekte başarısız olmaları üzerine istifa etti. Cheatle, meslektaşlarına gönderdiği bir mesajda, görevlerine bağlılıklarından dolayı teşekkür etti. İstifa, Cheatle'ın Temsilciler Meclisi'ne verdiği ifadenin ardından geldi.

23.07.2024 18:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD basınında yer alan haberlerde, ABD Gizli Servisi Direktörü Kimberly Cheatle'ın ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'a 13 Temmuz'da düzenlenen suikast girişimini engellemekte başarısız olunması nedeniyle istifa ettiği bildirildi.

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'a 13 Temmuz'da düzenlenen suikast girişiminin ardından ilk istifa geldi. ABD basınında yer alan haberlerde, ABD Gizli Servisi Direktörü Kimberly Cheatle'ın Trump'a 13 düzenlenen suikast girişimini engellemekte başarısız olmalarının ardından istifa ettiği bildirildi. Haberlerde Cheatle'ın meslektaşlarına gönderdiği bir mesajda, "Hepiniz güvene ve itimada layıksınız. Kritik görevimizi yerine getirirken ulusun desteğini hak ediyorsunuz. Bu işgücüyle ilgili en sevdiğim şeylerden biri, kadın ve erkeklerin görevlerine sonuna kadar bağlı olmalarıdır. Büyük ulusumuz için yaptığınız ve yapmaya devam edeceğiniz her şey için teşekkür ederim" dedi.

Cheatle dün Temsilciler Meclisi'ne ifade vermişti

Cheatle'ın istifası dün ABD Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hesap Verilebilirlik Komitesi'ne verdiği ifadenin ardından geldi. Cheatle, dün verdiği ifadede Trump'a düzenlenen suikast girişimini engellemekte başarısız olduklarını ifade ederek, "Eski Başkan Trump'a 13 Temmuz'da düzenlenen suikast girişimi, Gizli Servis'te on yıllardır yaşanan en önemli operasyonel başarısızlıktır. ABD Gizli Servisi Direktörü olarak teşkilatımızın herhangi bir güvenlik zafiyetinden tamamen sorumluyum. Devam eden soruşturmalarda tam olarak işbirliği yapıyoruz" demişti. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Donald Trump, Donald Trump, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika ABD Gizli Servisi Direktörü, Trump'a düzenlenen suikast girişimi nedeniyle istifa etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:02 ABD Gizli Servis Direktörü, Trump’a yönelik suikast girişimi nedeniyle istifa etti ABD Gizli Servis Direktörü, Trump'a yönelik suikast girişimi nedeniyle istifa etti
17:14 ’’Ötanazi’’ kelimesi tartışmalı yasadan çıkarılmıştı AK Partili Çelik, polemiklere nokta koydu ''Ötanazi'' kelimesi tartışmalı yasadan çıkarılmıştı! AK Partili Çelik, polemiklere nokta koydu
14:50 Özel’den “154 isimle hesaplaşacağım“ diyen Bahçeli’ye yanıt: Siz önce vicdanınızla hesaplaşın Özel'den "154 isimle hesaplaşacağım" diyen Bahçeli'ye yanıt: Siz önce vicdanınızla hesaplaşın
13:58 Merkez Bankası faizi yüzde 50’de sabit tuttu Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit tuttu
12:23 TFF’nin yeni yönetiminde deprem Bayram Saral seçimden 5 gün sonra görevinden istifa etti TFF'nin yeni yönetiminde deprem! Bayram Saral seçimden 5 gün sonra görevinden istifa etti
17:29 İspanya bu haberi konuşuyor Arda Güler, Real Madrid’den ayrılmak istiyor İspanya bu haberi konuşuyor! Arda Güler, Real Madrid'den ayrılmak istiyor
16:55 Fransa’nın köklü takımlarından Bordeaux, küme düşürüldü Fransa'nın köklü takımlarından Bordeaux, küme düşürüldü
16:14 Operasyon geçiren Kadir Ezildi, narkozun etkisiyle nişanlısını sayıkladı Operasyon geçiren Kadir Ezildi, narkozun etkisiyle nişanlısını sayıkladı
15:58 Araç satıcısı foyası ortaya çıkınca canını hiçe sayarak metrelerce yüksekten atladı Araç satıcısı foyası ortaya çıkınca canını hiçe sayarak metrelerce yüksekten atladı
15:51 “Küfe“ polemiğinde 2. raund Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yanıt var "Küfe" polemiğinde 2. raund! Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt var
15:51 ABD’de 2 aydır kayıp olan 17 yaşındaki kız, 44 yaşındaki adamla nişanlı olarak bulundu ABD'de 2 aydır kayıp olan 17 yaşındaki kız, 44 yaşındaki adamla nişanlı olarak bulundu
15:39 Fenerbahçe’nin anlaşmaya vardığı Youssef En-Nesyri’nin İstanbul’a geleceği tarih belli oldu Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Youssef En-Nesyri'nin İstanbul'a geleceği tarih belli oldu
15:23 Jose Mourinho ile ilk sınav İşte Fenerbahçe’nin Lugano maçı muhtemel 11’i Jose Mourinho ile ilk sınav! İşte Fenerbahçe'nin Lugano maçı muhtemel 11'i
15:20 Bakıcının bir anlık ihmali 1 yaşındaki bebeği hayattan kopardı Bakıcının bir anlık ihmali 1 yaşındaki bebeği hayattan kopardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2024 18:41:20. #1.13#
SON DAKİKA: ABD Gizli Servisi Direktörü, Trump'a düzenlenen suikast girişimi nedeniyle istifa etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement