 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
ABD, Hizbullah'ı İsrail-Hamas çatışmalarından faydalanmamaya çağırdı - Son Dakika

ABD, Hizbullah'ı İsrail-Hamas çatışmalarından faydalanmamaya çağırdı

Son Güncelleme: 03.11.2023 20:25

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi, Hizbullah veya diğer aktörlerin İsrail-Hamas arasındaki çatışmalardan faydalanmaması konusunda uyarıda bulundu. ABD, çatışmanın Lübnan'a yayılmasını istemediğini ve muhtemel yıkımın önlenebilir olduğunu belirtti.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi, "Hizbullah veya diğer aktörlerin" İsrail-Hamas arasındaki çatışmalardan faydalanmaması konusunda uyarıda bulundu.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcülüğünden AA'ya yapılan yazılı açıklamada, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın bugünkü konuşmasına atıfta bulunularak, Gazze'deki çatışmaların genişlemesinin istenmediği belirtildi.

Açıklamada, "Bugün Hizbullah liderinin konuşmasından haberdarız. Ağız dalaşına girmeyeceğiz. ABD, Hamas'ın İsrail'e getirdiği çatışmanın tırmanmasını veya genişlemesini istemiyor. Biz ve ortaklarımız net olduk: Hizbullah ve diğer aktörler - devlet olsun veya olmasın - süregelen çatışmadan faydalanmaya çalışmamalıdır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

"Bunun İsrail ile Lübnan arasında 2006'dakinden daha kanlı bir savaşa dönüşme potansiyeli var. ABD bu çatışmanın Lübnan'a yayılmasını istemiyor. Lübnan ve halkının yaşayacağı muhtemel yıkım hayal bile edilemez ve (bu savaş) önlenebilir."

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, bugün paylaştığı videolu konferans aracılığıyla yaptığı konuşmada, Lübnan ile İsrail sınırında şu ana kadar yaşananlarla (çatışmalarla) yetinmeyeceklerini söylemişti.

Nasrallah "Bazıları savaşa giriyoruz dememi bekliyor. Zaten Lübnan cephesi olarak biz 8 Ekim'den bu yana savaştayız ve bununla yetinmeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika ABD, Hizbullah'ı İsrail-Hamas çatışmalarından faydalanmamaya çağırdı - Son Dakika


Son Dakika
21:31 Kasımpaşa maçında sakatlanan Muslera oyuna devam edemedi
21:16 İsrail'den yurt dışındaki vatandaşlarına uyarı
20:50 30 metreden attı! Galatasaray'ın yıldızından inanılmaz gol
20:15 Hizbullah lideri Nasrallah: Arap ülkeleri Gazze'ye müdahale etmememiz için her gün yalvarıyor
19:46 "Sabrımız kalmadı" diyerek canlı yayına bağlanan Ali Koç, TFF'ye demediğini bırakmadı
19:16 TFF açıkladı! Süper Kupa'nın tarihi değişti
18:56 Rusya Devlet Başkanı Putin ''Aleykümselam'' dedi
18:46 Canlı anlatım! Mücadelede art arda goller
18:48 Mecidiyeköy Metrobüs Durağı'nda şüpheli paket polis ekiplerini teyakkuza geçirdi
18:47 Kastamonu'da yeni doğan bebek çöp konteynerinde bulundu, 16 yaşındaki kız gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2023 21:52:06. #1.11#
SON DAKİKA: ABD, Hizbullah'ı İsrail-Hamas çatışmalarından faydalanmamaya çağırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement