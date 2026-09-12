ABD, Hürmüz Boğazı'nda tankerlere hava savunma desteğini günlük iki zaman dilimine indirdi
Financial Times'ın haberine göre ABD, Hürmüz Boğazı'ndan geçen tankerlere yönelik hava savunma desteğini Eylül başından itibaren günlük iki zaman dilimiyle sınırlandırdı. Yeni uygulamayla tankerlerin boğaz geçişlerini ABD'nin destek vereceği saatlere göre planlaması gerekiyor.
Financial Times'ın gazetesine göre ABD, Hürmüz Boğazı'ndan geçen tankerlere yönelik hava savunma desteğinin belirli saatlerde yapacak.
ABD, İran'a karşı askeri koruma sağlamak amacıyla Mayıs ayından bu yana Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmak isteyen tankerlere havadan savunma sağlıyor. Financial Times gazetesinin, ABD Deniz Kuvvetleri Koordinasyon Merkezi'nin denizcilik danışmanlarına gönderdiği e-postalara dayandırdığı haberine göre gemilere yönelik hava desteği, Eylül ayının başlarında belirli saatlere indirildi. Habere göre gemilerin korunacağı süre, günlük iki belirli zaman dilimiyle sınırlandırıldı. Yeni uygulamayla birlikte tankerlerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerini, ABD'nin hava savunma desteği vereceği saatlere göre planlaması gerekiyor.
Washington, Mayıs ayından bu yana Hürmüz Boğazı'nın güney tarafında Umman kıyılarına paralel bir rota üzerinden seyretmek isteyen gemilere havadan savunma desteği veriyordu.
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