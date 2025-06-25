ABD-İran Görüşmeleri Umut Verici

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff, yaptığı açıklamada "ABD ile İran arasındaki görüşmelerin "umut verici" olduğunu söyleyerek, "Sadece doğrudan değil, muhataplar aracılığıyla da birbirimizle konuşmaya başladık bile" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff, Fox News'in The Ingraham Angle programına katılarak 12 güm süren ve daha sonra ateşkese varılan İran- İsrail çatışmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Witkoff, ABD ile İran arasındaki görüşmelerin "umut verici" olduğunu söyleyerek, "Sadece doğrudan değil, muhataplar aracılığıyla da birbirimizle konuşmaya başladık bile. Görüşmelerin umut verici olduğunu düşünüyorum. İran'ı yeniden diriltecek uzun vadeli bir barış anlaşması yapabileceğimiz konusunda umutluyuz. Şimdi bize düşen İranlılarla masaya oturup kapsamlı bir barış anlaşmasına varmak ve bunu başaracağımızdan çok eminim" dedi.

Witkoff, ABD'nin tutumunun İran'ın uranyum zenginleştirmeye devam etmemesi gerektiği yönünde olduğunu söyleyerek, saldırıların İran'ın nükleer programını imha etmediği yönündeki sızdırılan istihbarat raporlarını reddetti. Witkoff İran'ın Natanz, İsfahan ve Fordow'daki nükleer tesislerine yönelik saldırıların İran'ın yakın gelecekte nükleer silah elde etme kabiliyetini tamamen ortadan kaldırdığını da sözlerine ekledi.

"Hedefe ulaşamadığımızı öne süren haberler tamamen mantıksız"

"Bazı yönlerden hedefe ulaşamadığımızı öne süren haberler tamamen mantıksız" diyen Witkoff, İran'ın aylar içinde nükleer silaha ulaşmasının "akla bile gelmediğini" söyledi. İsfahan'daki uranyum dönüştürme tesisinin tamamen yok edildiğini sözlerine ekleyen Witkoff, söz konusu tesisin ABD'nin bildiği tek İran dönüştürme tesisi olduğunu belirtti.

"Fordow çalışan son zenginleştirme reaktörüydü"

Natanz'da iki nükleer reaktör bulunduğunu ve bunların her ikisinin de ABD tarafından "içinin boşaltıldığını" söyleyen Witkoff "Fordow çalışan son zenginleştirme reaktörüydü. ve Fordow'a 12 sığınak delici bomba yerleştirdik ve yok edildiğine de şüphe yok" dedi.

Söz konusu üç tesisin çok büyük hasar gördüğünü kaydeden Witkoff, "Bu tesislerdeki santrifüjlerin hepsi olmasa da çoğu hasar gördü ya da yok edildi. Bu programı yeniden canlandırmaları neredeyse imkansız olacak. Uzun yıllar sürecek" dedi. - WASHINGTON