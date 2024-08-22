ABD, İran'ın beklenen misilleme saldırısına karşı İsrail'in savunmasına destek için uçak gemisi gönderdi - Son Dakika
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Politika

ABD, İran'ın beklenen misilleme saldırısına karşı İsrail'in savunmasına destek için uçak gemisi gönderdi

ABD yönetimi, İran'ın İsrail'e gerçekleştirmesi beklenen misilleme saldırısı nedeniyle bölgeye nükleer güçle çalışan uçak gemisi gönderdi. USS Abraham Lincoln Orta Doğu'ya ulaştı.

22.08.2024 13:32
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ABD yönetiminin İran'ın beklenen misilleme saldırısı nedeniyle İsrail'in savunmasına destek amacıyla bölgeye gönderdiği nükleer güçle çalışan uçak gemisi USS Abraham Lincoln, Orta Doğu'ya ulaştı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin 31 Temmuz'da Tahran'da uğradığı suikastın ardından İran'ın İsrail'e gerçekleştirmesi beklenen misilleme saldırısı nedeniyle Orta Doğu'da tansiyon yüksek. ABD yönetiminin İran'a karşı İsrail'in savunmasına destek amacıyla gönderdiği nükleer güçle çalışan uçak gemisi USS Abraham Lincoln, Orta Doğu'ya ulaştı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, "F-35C ve F/A-18 Block III savaş uçaklarıyla donatılmış USS Abraham Lincoln (CVN 72), ABD Merkez Komutanlığının sorumluluk alanına girdi" ifadeleri kullanıldı. USS Abraham Lincoln uçak gemisine destroyer güdümlü füze destroyerlerinin eşlik ettiği belirtildi.

Temmuz ortasında bölgeye gelen "USS Theodore Roosevelt" uçak gemisiyle birlikte ABD'nin Orta Doğu'ya konuşlandırdığı uçak gemilerinin sayısı 2'ye yükseldi.

Öte yandan, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin 11 Ağustos'ta İsrail'in savunmasına destek amacıyla Orta Doğu'ya "USS Georgia (SSGN 729)" güdümlü füze denizaltısının konuşlandırılacağını belirtirken, uçak gemisi USS Abraham Lincoln'ün de bölgeye intikalini hızlandırma talimatı vermişti. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika ABD, İran'ın beklenen misilleme saldırısına karşı İsrail'in savunmasına destek için uçak gemisi gönderdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD, İran'ın beklenen misilleme saldırısına karşı İsrail'in savunmasına destek için uçak gemisi gönderdi - Son Dakika
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