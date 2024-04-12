ABD, İran'ın beklenen misilleme saldırısını yakından takip ediyor - Son Dakika
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Politika

ABD, İran'ın beklenen misilleme saldırısını yakından takip ediyor

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, İran'ın beklenen misilleme saldırısına ilişkin tehdidin hala gerçek ve uygulanabilir olduğunu belirtti. İsrail'in saldırıya karşı hazırlıklarını sürdürdüğü bölgede, ABD durumu yakından izlemeye devam ediyor. Polonya ise İsrail, Batı Şeria, Gazze ve Lübnan'a seyahat uyarısı yaparken, Lufthansa Tahran'a yönelik uçuş kısıtlamasını uzattı.

12.04.2024 20:26  Güncelleme: 20:27
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ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby İran'ın beklenen misilleme saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, "İran'dan gelebilecek tehdidi hala gerçek ve uygulanabilir olarak görüyoruz. Durumu çok yakından takip ediyoruz" dedi.

İran'ın İsrail'e yönelik düzenlemesi beklenen misilleme saldırısı gözleri bölgeye kilitledi. İsrail ordusu saldırıya karşı hazırlıklarına devam ederken, ABD ise bölgedeki durumu yakından izlemeyi sürdürüyor. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby gazetecilere yaptığı açıklamada, "İran'dan gelebilecek tehdidi hala gerçek ve uygulanabilir olarak görüyoruz" dedi. ABD'nin Tahran'ın tehdidini göz önünde tutarak bölgedeki kuvvetlerinin pozisyonlarını gözden geçirdiğini belirten Kirby, "Durumu çok yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Polonya'dan İsrail, Batı Şeria, Gazze ve Lübnan'a seyahat uyarısı

Polonya Dışişleri Bakanlığı tarafından güncellenen seyahat listesinde, İsrail, Batı Şeria, Gazze ve Lübnan'a seyahat edilmemesi tavsiye edildi. Bakanlık açıklamasında, "Askeri operasyonlarda ani bir tırmanış olacağı ve bunun da bu 3 ülkeden çıkışta önemli zorluklara neden olacağı göz ardı edilemez. Herhangi bir tırmanma hava trafiğinde önemli kısıtlamalara ve kara sınır kapılarından geçilememesine yol açabilir" ifadeleri kullanıldı.

Lufthansa Tahran'a yönelik uçuş kısıtlamasını tekrar uzattı

Alman Havayolları Lufthansa, İran'ın başkenti Tahran'a yönelik uçuş kısıtlamasını 18 Nisan'a kadar uzattı. Yapılan açıklamada, havayolunun bu süre zarfında İran hava sahasını kullanmayacağını belirtildi. Kararın Orta Doğu'daki durumla ilgili hükümet tarafından yapılan güvenlik değerlendirmeleri ve kendi bilgileri çerçevesinde yapılan değerlendirme sonucu alındığı aktarıldı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika ABD, İran'ın beklenen misilleme saldırısını yakından takip ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD, İran'ın beklenen misilleme saldırısını yakından takip ediyor - Son Dakika
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