ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby İran'ın beklenen misilleme saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, "İran'dan gelebilecek tehdidi hala gerçek ve uygulanabilir olarak görüyoruz. Durumu çok yakından takip ediyoruz" dedi.
İran'ın İsrail'e yönelik düzenlemesi beklenen misilleme saldırısı gözleri bölgeye kilitledi. İsrail ordusu saldırıya karşı hazırlıklarına devam ederken, ABD ise bölgedeki durumu yakından izlemeyi sürdürüyor. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby gazetecilere yaptığı açıklamada, "İran'dan gelebilecek tehdidi hala gerçek ve uygulanabilir olarak görüyoruz" dedi. ABD'nin Tahran'ın tehdidini göz önünde tutarak bölgedeki kuvvetlerinin pozisyonlarını gözden geçirdiğini belirten Kirby, "Durumu çok yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Polonya'dan İsrail, Batı Şeria, Gazze ve Lübnan'a seyahat uyarısı
Polonya Dışişleri Bakanlığı tarafından güncellenen seyahat listesinde, İsrail, Batı Şeria, Gazze ve Lübnan'a seyahat edilmemesi tavsiye edildi. Bakanlık açıklamasında, "Askeri operasyonlarda ani bir tırmanış olacağı ve bunun da bu 3 ülkeden çıkışta önemli zorluklara neden olacağı göz ardı edilemez. Herhangi bir tırmanma hava trafiğinde önemli kısıtlamalara ve kara sınır kapılarından geçilememesine yol açabilir" ifadeleri kullanıldı.
Lufthansa Tahran'a yönelik uçuş kısıtlamasını tekrar uzattı
Alman Havayolları Lufthansa, İran'ın başkenti Tahran'a yönelik uçuş kısıtlamasını 18 Nisan'a kadar uzattı. Yapılan açıklamada, havayolunun bu süre zarfında İran hava sahasını kullanmayacağını belirtildi. Kararın Orta Doğu'daki durumla ilgili hükümet tarafından yapılan güvenlik değerlendirmeleri ve kendi bilgileri çerçevesinde yapılan değerlendirme sonucu alındığı aktarıldı. - WASHINGTON
Son Dakika › Politika › ABD, İran'ın beklenen misilleme saldırısını yakından takip ediyor - Son Dakika
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı boyunca yapılan trafik kontrolleri hakkında bilgi verdi. Yapılan denetlemeler sonucunda 382 bin 467 araç denetlendi ve 4 bin 998 trafik kazası meydana geldi. Maalesef 66 kişi hayatını kaybetti ve 8 bin 352 kişi yaralandı.
İstanbul Valisi Davut Gül, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret ederek Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Gül ve Soytürk arasında yapılan görüşme sonrasında Soytürk, ziyaretten memnuniyetini ifade ederek Gül'e teşekkür etti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin geride kalan 8 gününde meydana gelen 4 bin 998 trafik kazasında, 66 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 bin 352 vatandaşın ise yaralandığını bildirdi. Bakan Yerlikaya, sürücü ve yolculara trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.
Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, yeni dönemin ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, meclis üyelerine hayırlı olsun dileklerini ileterek Toroslar'ın yönetiminde herkesin kendisini ifade edebilmesi gerektiğini belirtti. Yıldız, Toroslar için yapılacak çalışmalara herkesin el birliğiyle katkı sağlaması gerektiğini vurguladı.
ANKA EKONOMİ KOORDİNATÖRÜ ERDAL SAĞLAM’IN KALEMİNDEN HAFTALIK EKONOMİ ANALİZİ: EKONOMİDE SEÇİM SONRASI SÜRECİ ŞİMDİ BAŞLIYOR
Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Ramazan Bayramı'nı ilçe sakinleriyle sahada karşıladı ve hafta sonu mesaisinde parklarda incelemelerde bulundu. Yeni yeşil alanlar ve parklar kazandırma sözü veren Başkan Önal, Bayraklı'nın en güzel parklara sahip olacağını belirtti.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan drone destekli operasyon sonucunda Yunanistan'a geçmeye çalışan 19 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonda 1 adet şişme bot, 1 adet tekne motoru, 20 litre benzin, 9 adet can simidi, 13 adet cep telefonu ele geçirildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 ilde bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen 'Bozdoğan-25' operasyonunda 49 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Yerlikaya, güvenlik güçlerinin üstün gayretleriyle milletin huzuru, birlik ve beraberliği için mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.
İran'ın İsrail'e 300 füze ve İHA ile düzenlediği "Gerçek Vaat" operasyonuna ilişkin bir açıklama da Hamas'tan geldi. Gazze'de uzun süredir İsrail ordusu ile savaşan Filistinli grup, "İran'ın Siyonist varlığa karşı gerçekleştirdiği askeri operasyon doğal bir haktır ve Şam'daki konsolosluğun hedef alınması suçuna verilen bir yanıttır" ifadelerini kullandı.
Yusuf Alemdar'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda yeni dönemin ilk meclisi belirlendi. Alemdar, şehrin kalkınması ve milletin refahı için sorumluluğun üstesinden birlikte geleceklerini belirtti.
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