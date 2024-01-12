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ABD, İran'la çatışma arayışında değil - Son Dakika
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ABD, İran'la çatışma arayışında değil

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Yemen'deki Husilere yönelik düzenlenen saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, 'İran'la çatışma arayışında değiliz. Olayları tırmandırmak istemiyoruz' dedi. ABD ve İngiltere'nin Yemen'deki Husilere ait noktalara yönelik düzenledikleri saldırının ardından bölgede gerilim artıyor. Kirby, Husilerin Kızıldeniz'deki gemileri hedef almasını durdurmak için saldırıların düzenlendiğini belirtti.

ABD, İran\'la çatışma arayışında değil
12.01.2024 - 23:12,  Güncelleme: 23:15
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ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Yemen'deki Husilere yönelik düzenlenen saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, " İran'la çatışma arayışında değiliz. Olayları tırmandırmak istemiyoruz" dedi.

ABD ve İngiltere'nin Yemen'deki Husilere ait noktalara yönelik düzenledikleri saldırının ardından bölgede gerilim artıyor. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby yaptığı açıklamada, Husilerin Kızıldeniz'deki gemileri hedef almasını durdurmak için saldırıların düzenlendiğini belirterek, "İran'la çatışma arayışında değiliz. Olayları tırmandırmak istemiyoruz. Son birkaç günde yaşanan olayların büyümesi için de bir neden yok" dedi.

Düzenlenen saldırıların Husiler üzerindeki etkisinin araştırıldığını söyleyen Kirby, "Saldırının tüm hedefler üzerindeki etkilerini hala araştırıyoruz. Önümüzdeki saatlerde meydana gelen hasarın ayrıntıları hakkında daha net bilgilere sahip olacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA
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