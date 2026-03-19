ABD İran Petrol Yaptırımlarını Kaldırabilir
Üye Girişi
Son Dakika Logo

19.03.2026 19:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD, İran petrolüne yönelik yaptırımları kaldırarak küresel arzı artırmayı hedefliyor.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD'nin küresel arzı artırmak ve fiyatları düşürmek amacıyla denizde bulunan İran petrolüne uygulanan yaptırımları kaldırabileceğini açıkladı.

İran'a yönelik saldırılar petrol fiyatlarını artırırken, ABD fiyatları düşürmek amacıyla yeni bir adım atabilir. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD'nin küresel arzı artırmak ve fiyatları düşürmek amacıyla tankerlerde mahsur kalan İran petrolüne uygulanan yaptırımları kaldırabileceğini ifade etti. Bessent, "Önümüzdeki günlerde, denizde bulunan İran petrolüne uygulanan yaptırımları kaldırabiliriz. Bu miktar yaklaşık 140 milyon varil. Yani, hesaplamalara bağlı olarak, bu 10 gün ila iki haftalık arz anlamına geliyor" dedi.

Bessent, yaptırım uygulanan İran petrolünün küresel arza eklenmesinin önümüzdeki 10 ila 14 gün boyunca petrol fiyatlarını düşük tutmaya yardımcı olacağını belirtti. Bessent, "Yani açıkça söylemek gerekirse, finansal piyasalara müdahale etmiyoruz. Fiziksel piyasalara arz sağlıyoruz" dedi.

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması ve petrol tankerlerine yönelik saldırıları petrol fiyatını varil başına 100 doların üzerine çıkarttı.

ABD Hazine Bakanlığı yakın zamanda benzer bir adım atarak, yaptırım uygulanan ve tankerlerde mahsur kalan Rus petrolünün satışına izin verdi. Hazine Bakanlığı bu adımın küresel arzı 130 milyon varil artırdığını belirtti. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, Ekonomi, Finans, Enerji, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2026 19:11:24. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.