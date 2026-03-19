ABD İran Petrol Yaptırımlarını Kaldırabilir

İran'a yönelik saldırılar petrol fiyatlarını artırırken, ABD fiyatları düşürmek amacıyla yeni bir adım atabilir. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD'nin küresel arzı artırmak ve fiyatları düşürmek amacıyla tankerlerde mahsur kalan İran petrolüne uygulanan yaptırımları kaldırabileceğini ifade etti. Bessent, "Önümüzdeki günlerde, denizde bulunan İran petrolüne uygulanan yaptırımları kaldırabiliriz. Bu miktar yaklaşık 140 milyon varil. Yani, hesaplamalara bağlı olarak, bu 10 gün ila iki haftalık arz anlamına geliyor" dedi.

Bessent, yaptırım uygulanan İran petrolünün küresel arza eklenmesinin önümüzdeki 10 ila 14 gün boyunca petrol fiyatlarını düşük tutmaya yardımcı olacağını belirtti. Bessent, "Yani açıkça söylemek gerekirse, finansal piyasalara müdahale etmiyoruz. Fiziksel piyasalara arz sağlıyoruz" dedi.

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması ve petrol tankerlerine yönelik saldırıları petrol fiyatını varil başına 100 doların üzerine çıkarttı.

ABD Hazine Bakanlığı yakın zamanda benzer bir adım atarak, yaptırım uygulanan ve tankerlerde mahsur kalan Rus petrolünün satışına izin verdi. Hazine Bakanlığı bu adımın küresel arzı 130 milyon varil artırdığını belirtti. - WASHINGTON