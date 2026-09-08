ABD, İran savaşı sonrası Orta Doğu'daki üslerini azaltmayı değerlendiriyor - Son Dakika
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ABD, İran savaşı sonrası Orta Doğu'daki üslerini azaltmayı değerlendiriyor

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CNN'in haberine göre ABD yönetimi, İran savaşı sonrası Orta Doğu'daki kalıcı askeri varlığını ve üs sayısını azaltmayı değerlendiriyor. Bu değişikliğin temelinde, 18 askerin ölümüne yol açan saldırıların gösterdiği güvenlik zafiyetleri yatıyor; üslerin yeniden inşasının maliyeti müttefiklere devredilebilir.

ABD yönetiminin, İran savaşının sona ermesinin ardından Orta Doğu'daki kalıcı askeri varlığını ve üs sayısını azaltmayı değerlendirdiği öne sürüldü.

ABD ve İran arasındaki askeri gerilim sürerken, ABD merkezli yayın kuruluşu CNN'nin hükümet yetkililerine dayandırdığı haberde, ABD yönetiminin, İran savaşının ardından Orta Doğu'daki kalıcı askeri varlığını ve üs sayısını azaltmayı değerlendirdiği öne sürüldü. Bu muhtemel strateji değişikliğinin temelinde, bölgedeki ABD varlıklarının İran saldırıları karşısında sergilediği ağır güvenlik zafiyetlerinin yattığı ifade edildi. Devam eden çatışmalarda bugüne kadar 18 ABD askerinin hayatını kaybetmesi ve ABD üslerinin defalarca hedef alınmasının, kalıcı üs konseptinin Washington yönetimi tarafından ciddi şekilde sorgulanmasına yol açtığı aktarıldı.

Washington yönetiminin planları hakkında bilgi veren bir yetkili, ABD'nin bölgedeki altyapı eksikliklerine dikkat çekerek, "Zafiyetler her zaman biliniyordu ancak ABD bu konuda hiçbir zaman acil bir adım atmadı" ifadelerini kullandı.

Hasar sanılandan daha büyük

Habere göre, yetkililer İran'ın füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarının yol açtığı hasarın boyutunun sanılandan daha büyük olduğunu belirtti. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki CIA üssünün yıkıldığı; Bahreyn, Katar ve Kuveyt'teki Amerikan tesislerinin de ağır hasar aldığı bildirildi. Pentagon ve CIA çevrelerinde yapılan görüşmelerde, kalıcı üsler yerine personel ve ekipmanın ABD'de tutularak yalnızca belirli görevler için bölgeye gönderilmesi seçeneğinin öne çıktığı kaydedildi. Bölgede kalması zorunlu olan birlikler için ise tesislerin yer altına taşınmasının planlandığı aktarıldı. Söz konusu hazırlıkların, ABD Başkanı Donald Trump'ın yurt dışındaki Amerikan birliklerini geri çekmeye yönelik muhtemel bir hamlesine hazırlıksız yakalanmamak amacıyla yapıldığı belirtildi.

Öte yandan, İran saldırılarında zarar gören ABD üslerinin yeniden inşasının milyarlarca dolara mal olabileceğini belirten kaynaklar, ABD'nin bu maliyeti ev sahibi bölgesel müttefiklere devretme seçeneğini de değerlendirdiğini ifade etti.

ABD'nin Orta Doğu'dan çekilme planları sekteye uğramıştı

ABD'nin Orta Doğu'daki askeri varlığı, 11 Eylül 2001 saldırılarının ardından terörle mücadele gerekçesiyle eşi görülmemiş bir boyuta ulaşmış; 2003'teki Irak işgali sırasında bölgedeki Amerikan askeri sayısı 250 bini bulmuştu. Geçmişte hem Barack Obama hem de Donald Trump yönetimleri Orta Doğu'dan çıkıp rotayı Asya'ya çevirme vaatlerinde bulunmuş, ancak yaşanan yeni krizler ABD'yi sürekli olarak bölgeye geri çekmişti. Muhtemel bir bölgesel küçülme adımının, ABD'nin çeyrek asırlık Orta Doğu politikasında tarihi bir kırılma meydana getireceği yorumları yapılmıştı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika ABD, İran savaşı sonrası Orta Doğu'daki üslerini azaltmayı değerlendiriyor - Son Dakika

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