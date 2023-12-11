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ABD, İsrail'in Lübnan'a beyaz fosforlu top mermisi kullandığı haberlerine endişeyle yaklaşıyor - Son Dakika
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ABD, İsrail'in Lübnan'a beyaz fosforlu top mermisi kullandığı haberlerine endişeyle yaklaşıyor

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda beyaz fosforlu top mermisi kullandığı yönünde çıkan haberlerin ardından endişeli olduklarını belirtti. Kirby, daha fazla bilgi edinmek için sorular soracaklarını ifade etti. Washington Post gazetesi ise İsrail'in Lübnan'a beyaz fosfor bombası kullandığını yazmıştı.

ABD, İsrail\'in Lübnan\'a beyaz fosforlu top mermisi kullandığı haberlerine endişeyle yaklaşıyor
11.12.2023 - 21:30,
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ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda beyaz fosforlu top mermisi kullandığı yönünde çıkan haberlerin ardından yaptığı açıklamada, "Raporları gördük. Bu konuda kesinlikle endişeliyiz. Daha fazla bilgi edinmek için sorular soracağız" dedi.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, İsrail'in Lübnan'ın güneyine geçtiğimiz ekim ayında düzenlediği saldırıda beyaz fosforlu top mermisi kullandığı yönünde çıkan haberlerin ardından açıklamalarda bulundu. Kirby, "Raporları gördük. Bu konuda kesinlikle endişeliyiz. Daha fazla bilgi edinmek için sorular soracağız" ifadelerini kullandı.

Beyaz fosforun aydınlatma ve askeri hareketleri gizlemek için "meşru bir askeri faydası" olduğunu söyleyen Kirby, "Açıkçası, beyaz fosfor gibi maddeleri başka bir orduya sağladığımızda bu meşru amaçlara uygun olarak ve silahlı çatışma hukukuna uygun olarak kullanılacağı beklentisiyle yapıyoruz" dedi.

Washington Post İsrail'in beyaz fosfor bombası kullandığını yazmıştı

ABD merkezli Washington Post gazetesi, İsrail'in 16 Ekim'de Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda beyaz fosfor bombası kullandığını belirtmişti. Haberde, İsrail tarafından Lübnan'ın güneyindeki Dheira köyüne atılan top mermisi üzerinden yapılan incelemelerde ABD tarafından tedarik edilen beyaz fosforlu top mermisi olduğu ifade edilmişti. Top mermisi kalıntılarına Washington Post için çalışan bir gazeteci tarafından ulaşıldığı aktarılan haberde, gazetecinin 3 adet 155 mm'lik top mermisinin kalıntılarını bulduğu belirtilmişti.

Top mermilerinin üzerindeki üretim kodlarının ABD ordusunun yerli üretim mühimmatları sınıflandırmak için kullandığı terminolojiyle eşleştiği aktarılan haberde, söz konusu top mermilerinin 1989 ile 1992 yıllarında Louisiana ve Arkansas'ta üretildiğini gösterdiği ifade edilmişti.

Silah uzmanlarının açıklamalarına değinilen haberde, "açık yeşil renk" ve mermilerden birinin üzerindeki "WP" gibi yer alan simgelerin beyaz fosforlu top mermileriyle uyumlu olduğu belirtilmişti. - WASHINGTON

Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika ABD, İsrail'in Lübnan'a beyaz fosforlu top mermisi kullandığı haberlerine endişeyle yaklaşıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD, İsrail'in Lübnan'a beyaz fosforlu top mermisi kullandığı haberlerine endişeyle yaklaşıyor - Son Dakika
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