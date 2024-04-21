ABD, İsrail ordusuna yaptırım uygulamayı değerlendiriyor - Son Dakika
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Politika

ABD, İsrail ordusuna yaptırım uygulamayı değerlendiriyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, ABD'nin insan hakları ihlalleri nedeniyle İsrail ordusundaki bazı birimlere yaptırım uygulamayı değerlendirdiği öne sürüldü. ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, Netzah Yehuda Taburu'nun yanı sıra diğer İsrail askeri ve polis birimlerine de yaptırım uygulamayı düşünüyor.

21.04.2024 21:56  Güncelleme: 21:58
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ABD'nin insan hakları ihlalleri nedeniyle İsrail ordusundaki bazı birimlere yaptırım uygulamayı değerlendirdiği öne sürüldü.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, İsrail basınına konuşan iki ABD'li yetkili, insan hakları ihlalleri nedeniyle İsrail ordusundaki bazı birimlere yaptırım uygulamanın değerlendirildiğini öne sürdü. Yetkililer, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin bu hafta Netzah Yehuda Taburu'nun yanı sıra Filistinlilere yönelik insan hakları ihlalleri gerçekleştirdiği iddia edilen diğer İsrail askeri ve polis birimlerine de yaptırım uygulamayı düşündüğünü ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Netzah Yehuda Taburu ve İsrail güvenlik güçlerindeki diğer bazı birimleri insan hakları ihlalleri iddiaları nedeniyle bir yılı aşkın bir süredir inceliyor. Yaptırımların pratikteki etkisinin sınırlı kalması beklenirken, İsrail'in Netzah Yehuda'ya silah almak için ABD askeri yardımlarını kullanmasının engelleneceği düşünülüyor. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika ABD, İsrail ordusuna yaptırım uygulamayı değerlendiriyor - Son Dakika

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