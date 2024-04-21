ABD, İsrail ordusuna yaptırım uygulamayı değerlendiriyor

ABD'nin insan hakları ihlalleri nedeniyle İsrail ordusundaki bazı birimlere yaptırım uygulamayı değerlendirdiği öne sürüldü.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, İsrail basınına konuşan iki ABD'li yetkili, insan hakları ihlalleri nedeniyle İsrail ordusundaki bazı birimlere yaptırım uygulamanın değerlendirildiğini öne sürdü. Yetkililer, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin bu hafta Netzah Yehuda Taburu'nun yanı sıra Filistinlilere yönelik insan hakları ihlalleri gerçekleştirdiği iddia edilen diğer İsrail askeri ve polis birimlerine de yaptırım uygulamayı düşündüğünü ifade etti.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Netzah Yehuda Taburu ve İsrail güvenlik güçlerindeki diğer bazı birimleri insan hakları ihlalleri iddiaları nedeniyle bir yılı aşkın bir süredir inceliyor. Yaptırımların pratikteki etkisinin sınırlı kalması beklenirken, İsrail'in Netzah Yehuda'ya silah almak için ABD askeri yardımlarını kullanmasının engelleneceği düşünülüyor. - WASHINGTON
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Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, belediyeye yönelik başlatılan inceleme ve soruşturmalara ilişkin açıklama yaptı. Başkan Küçük, sistematik olarak bayrak, marş gibi değerler üzerinden organize bir saldırıyla karşı karşıya olduklarını belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 12 yıl aradan sonra Mısır'ı ziyareti , komşu ülkede büyük yankı uyandırdı. Irak Hükümet Sözcüsü Basim el-Avvadi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ziyaretiyle Irak-Türkiye ilişkilerinde önemli ve niteliksel bir sıçrama yaşanacak." ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da, "Biz, Irak-Türkiye ilişkilerinin bölgemizde önemli bir örneklik teşkil edeceğine inanıyoruz." dedi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen 23 Nisan Milli Egemenlik Konseri'ni izledi. Konserde, Hacıoğulları'nın özel olarak bestelediği '23 Nisan Marşı' dört çocuk solist tarafından ilk kez seslendirildi. Konserin ardından, geçmişten günümüze Türk tarihini anlatan ışık ve mapping gösterisi yapıldı.
Kuzey Kosova'nın kuzeyindeki 4 belediyede yapılan Arnavut kökenli belediye başkanlarının görevden alınması seçimi, bölgede çoğunluğu oluşturan Sırpların boykotuyla sonuçlandı. Seçimde yüzde 0,54 katılım sağlanırken, Kosova'daki en büyük Sırp partisi olan Sırp Listesi, seçim kurallarındaki zor maddeleri gerekçe göstererek boykot etti. Bölgedeki mevcut Arnavut kökenli belediye başkanlarının görevlerini sürdürmesi bekleniyor.
Malatya Kudüs Kardeşlik Platformu tarafından Gazze'deki ablukanın kalkması için yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşte konuşan İmam Hatip Mehmet Refik Metin, Gazze'ye sahip çıkmanın önemini vurguladı. Yapılan konuşmanın ardından Gazze'de hayatını kaybedenler için oturma eylemi gerçekleştirildi.
TÜGVA Kocaeli Temsilciliği, İzmit Belediyesinin vakfa tahsis edilmiş öğrenci yurdunun protokolünü iptal etme kararına tepki gösterdi. TÜGVA üyeleri, protokolün komisyona gönderilmeden belediye meclisinde kabul edilmesini eleştirdi. TÜGVA İl Temsilcisi Mustafa Salın, belediyenin vakfı siyasi emellerine alet etmeye çalıştığını savundu. Salın, ayrıştırıcı söylemlerle iftira atanları hukuk önünde cevaplayacaklarını belirtti.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin, Habur'da Hudut Karakolu'na teslim olduğunu bildirdi. Etkin ve kararlı operasyonlar sonucunda gerçekleşen teslimat, terörle mücadeledeki başarının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.
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