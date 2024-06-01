Temsilciler Meclisi ve Senato Liderleri, Netanyahu'ya Kongre'de konuşma yapması için davetiye gönderdi

Politika

Temsilciler Meclisi ve Senato liderleri, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya Kongre'nin ortak oturumda konuşma yapması için resmi bir davetiye gönderdi.

ABD Kongresi'nin iki organı olan Temsilciler Meclisi ve Senato liderleri Netanyahu'ya davetiye gönderdi. Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, Demokratların Senato Lideri Chuck Schumer, Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries ve Cumhuriyetçi Senato Azınlık Lideri Mitch McConnell tarafından imzalanan davetin ABD'nin İsrail ile dayanışmasını vurgulamak amacıyla yapıldığı belirtildi. Davetiyede, "Sizi İsrail hükümetinin demokrasiyi savunma, terörle mücadele ve bölgede adil ve kalıcı bir barış tesis etme vizyonunu paylaşmaya davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

"Heyecan duydum"

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Netanyahu'nun, "ABD halkının ve tüm dünyanın temsilcileri önünde haklı savaşımızla ilgili gerçekleri sunma ayrıcalığından dolayı heyecan duydum" ifadeleri yer aldı. Açıklamada, Netanyahu'nun Kongre'nin ortak oturumuna 4. kez hitap eden ilk dünya lideri olacağı belirtildi. - WASHINGTON