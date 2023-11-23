 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
ABD'li eski danışman Müslüman karşıtı saldırıdan dolayı gözaltına alındı - Son Dakika

ABD'li eski danışman Müslüman karşıtı saldırıdan dolayı gözaltına alındı

Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın danışmanlığını yapan ve Dışişleri Bakanlığında İsrail ve Filistin dairesi dahil birçok görevde bulunan Stuart Seldowitz, New York'ta Mısırlı satıcıya yönelik Müslüman karşıtı ve yabancı düşmanı ifadelerle sözlü saldırıda bulunduğunun ortaya çıkmasının ardından gözaltına alındı. Seldowitz'e nefret suçu, ağırlaştırılmış taciz ve takip ederek tacizde bulunma suçlamaları yöneltildi. Olay sosyal medyada tepki topladı ve Batılı yöneticilerin Müslüman karşıtı yaklaşımını gözler önüne serdi.

ABD\'li eski danışman Müslüman karşıtı saldırıdan dolayı gözaltına alındı
23.11.2023 - 10:37,  Güncelleme: 10:38
Abone Ol

Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın danışmanlığını yapan ve Dışişleri Bakanlığında İsrail ve Filistin dairesi dahil birçok görevde bulunan Stuart Seldowitz, New York'ta Mısırlı satıcıy defalarca Müslüman karşıtı (İslamofobik) ve yabancı düşmanı ifadelerle sözlü saldırıda bulunduğunun ortaya çıkmasının ardından gözaltına alındı.

ABD basınındaki haberlere göre, Seldowitz'in Manhattan'da Mısırlı satıcıya defalarca sözlü tacizde bulunduğuna dair görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından New York Polis Departmanı harekete geçti.

Polisin gözaltına aldığı 64 yaşındaki Seldowitz'e "nefret suçunun" yanı sıra "ağırlaştırılmış taciz ve takip ederek tacizde bulunma" suçlaması yöneltildi.

Olayın ortaya çıkmasının ardından New York Belediye Başkanı Eric Adams, sosyal medya paylaşımında, "İslamofobi nefrettir. Bu alçak, saygısız söylemin şehrimizde yeri yoktur. Bunu reddediyoruz ve yalnız olmadığımızı görmekten mutluyuz." ifadesini kullanmıştı.

Seldowitz'in sözleri sosyal medyada tepki toplamıştı

Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın döneminde danışmanlık yapan ve Dışişleri Bakanlığında İsrail ve Filistin dairesi dahil birçok görevde bulunan Stuart Seldowitz'in New York'ta Mısırlı satıcıya yönelik defalarca tekrarladığı sözlü saldırı, Batılı yöneticilerin Müslüman karşıtı ve yabancı düşmanı yaklaşımını gözler önüne sermişti.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre Seldowitz, Manhattan'daki Mısırlı satıcıya "terörist" diye hakaret etmiş, satıcının "Çocukları siz öldürüyorsunuz, ben değil." sözleri üzerine de "Biz 4 bin Filistinli çocuğu öldürsek ne olur biliyor musun? Bu yeterli olmazdı, bu yeterli olmazdı." ifadelerini kullanmıştı.

Görüntülerde, Seldowitz'in, satıcının kibarca orayı terk etmesini istemesine rağmen "Burada kimse yok. Buraya 'Bu adam Hamas'a inanıyor' diye tabelalar koyacağım." demesi dikkati çekmişti.

Başka bir görüntüde de telefonla satıcının fotoğrafını çeken Seldowitz, satıcıyı Mısır istihbaratına ailesini yakalatarak, tırnaklarını söktürmekle tehdit etmişti.

Seldowitz'in, Hz. Muhammed, Kur'an-ı Kerim ve hadisler hakkında hakaretlerde bulunması, satıcıya ise "cahil" demesi görüntülerde yer almıştı.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Barack Obama, New York, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika ABD'li eski danışman Müslüman karşıtı saldırıdan dolayı gözaltına alındı - Son Dakika


Son Dakika
11:15 5 kişinin hayatını kaybettiği komşu katliamında ailenin tek kurtulan üyesi 3 yaşındaki otizmli bir çocuk oldu
11:08 Herkes 7.5 milyon dolarını kaptıran Arda Turan'ın 2015'teki ekonomi yorumunu konuşuyor
11:08 Türkiye'ye ''İşgalci'' diyen opera sanatçısının elini öpen Özgür Özel'den eleştirilere yanıt
11:03 Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat filmlerinin galasında eşleriyle dans etti
10:55 Altın 1.854 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesinde
10:22 Krunic transferinde son düzlük! Fenerbahçe, Milan'ın yıldızına imzayı attırıyor
10:18 Karadeniz Ereğli'de batan gemiden 1 kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı
10:11 Oyuncu Ersin Korkut, Survivor All Star kadrosuna dahil oldu
10:07 Para için tartıştığı genci 60 kez bıçaklayara öldürdü! Yetmedi cesedinin başında dans etti
09:57 Merkez'in faiz kararı için geri sayım! Dünyaca ünlü dev bankalar tahminlerini paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2023 11:31:49. #1.11#
SON DAKİKA: ABD'li eski danışman Müslüman karşıtı saldırıdan dolayı gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement