ABD Maduro'ya Ödülü 50 Milyon Dolar Yükseltti

ABD hükümeti, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yakalanması için bilgi veren kişilere vereceğini duyurduğu 25 milyon dolarlık ödülü 50 milyon dolara yükseltti.

ABD hükümeti, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yakalanması ve tutuklanması için bilgi sağlayanlara vereceği ödül miktarını arttırdı. ABD Başsavcısı Pamela Bondi, uyuşturucu kaçakçılığı ve suç örgütleriyle bağlantıları olduğu iddialarıyla Maduro'nun tutuklanmasına yol açacak bilgilere verilen 25 milyon dolarlık ödülün 50 milyon dolara yükselttiğini duyurdu. Bondi, Maduro'yu Tren de Aragua ve Sinaloa Karteli gibi suç örgütleriyle işbirliği yapmakla suçladı.

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil yaptığı açıklamada, ABD'nin bu açıklamasının bugüne kadar görülen en saçma sis bulutu" olduğunu ifade ederek "Biz onun (Bondi'nin) ülkesinden organize edilen terörist komploları ortaya çıkarırken, bu kadın Venezuela'da yenilgiye uğramış aşırı sağcıları memnun etmek için medya şovuna çıkıyor. Vatanımızın onuru satılık değildir. Bu kaba siyasi propaganda operasyonunu kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD'nin 2020 yılında 15 milyon dolar Maduro'nun yakalanması için bilgi verenle vadettiği ödül, Maduro'nun üçüncü dönemine yemin etmesiyle Ocak 2025'te 25 milyon dolara yükseltildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı geçtiğimiz Şubat ayında Tren de Aragua'ı resmen yabancı terör örgütü listesine ekledi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada Maduro'nun ABD'ye uyuşturucu kaçakçılığından sorumlu "Cartel de los Soles"in liderliğini yaptığını dile getirdi. - WASHINGTON