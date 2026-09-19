ABD medyasına göre Trump, Xi'yi Joint Base Andrews'te karşılamayı planlıyor - Son Dakika
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ABD medyasına göre Trump, Xi'yi Joint Base Andrews'te karşılamayı planlıyor

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ABD medyası, Başkan Donald Trump'ın önümüzdeki hafta Washington'a gelecek Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'i Joint Base Andrews Havalimanı'nda karşılamayı planladığını aktardı. Ziyarette ticaret ve yapay zeka ele alınacak, akşam yemeğine teknoloji CEO'ları katılacak.

ABD medyası, Başkan Donald Trump'ı önümüzdeki hafta ülkeye gelecek olan Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'i havalimanında karşılamayı planladığını aktardı.

ABD medyasının üst düzey bir ABD'li yetkililere dayandırdığı haberlerine göre ABD Başkanı Donald Trump, önümüzdeki hafta Washington DC'ye gelecek Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'i Joint Base Andrews Havalimanı'nda bizzat karşılamayı planlıyor. Ziyaretle ilgili olarak gazetecilere bilgi veren üst düzey ABD yetkilileri, ziyaretin Beyaz Saray'da karşılama töreni, Gül Bahçesi'nde askeri geçit töreni ve akşam yemeğini içereceğini belirtti. Akşam yemeğine katılacak konuklar arasında Amazon CEO'su Jeff Bezos, Alphabet'ten Sundar Pichai, OpenAI'den Sam Altman, Apple'dan Tim Cook, Tesla'dan Elon Musk, Nvidia'dan Jensen Huang ve Dell Technologies'ten Michael Dellgibi bir dizi teknoloji şirketinin CEO'su yer alacak. Yetkililer, Xi'nin ziyareti sırasında ticaret, nadir toprak elementlerinin küresel ekonomiye akışı ve yapay zeka gibi konuların ele alınmasının beklendiğini aktardı.

ABD başkanının ülkeyi ziyaret eden yabancı liderleri havaliamnında karşılaması nadir görülen bir durum.

Xi, en son Eylül 2015'te eski Başkan Barack Obama'nın yönetimi sırasında devlet ziyareti (resmi ziyaret) için ABD'de bulunmuştu.

Kaynak: İHA
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