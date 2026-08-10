ABD, Netanyahu'nun Hamas Planını Reddini Seçim Siyaseti Olarak Görüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD, Netanyahu'nun Hamas Planını Reddini Seçim Siyaseti Olarak Görüyor

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'li kaynak, Netanyahu'nun Hamas silahsızlandırma planını reddetmesini seçim siyaseti olarak değerlendirdi.

Adı açıklanmayan ABD'li üst düzey bir kaynak, ABD'nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Hamas'ın silahsızlandırılmasına yönelik Barış Kurulu tarafından hazırlanan 15 maddelik yol haritasını reddetmesini "seçim siyaseti" olarak gördüklerini açıkladı.

Adı açıklanmayan ABD'li üst düzey bir kaynak, İsrail basınına İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Hamas'ın silahsızlandırılmasına yönelik Barış Kurulu tarafından hazırlanan 15 maddelik yol haritasını reddetmesine ilişkin açıklamada bulundu. ABD'li kaynak, ABD'nin Netanyahu'nun tutumunu seçim siyaseti kapsamında değerlendirdiklerini belirterek, "Netanyahu'nun bu açıklamalarından rahatsız değiliz. Bu seçim döneminde onun siyasi ihtiyaçlarını anlıyoruz. Özellikle Gazze'deki saldırıları sınırlandırmak konusunda bizden istediğimiz şeyleri yapmaya devam ettiği sürece bununla ilgili bir sorunumuz yok" dedi.

Netanyahu reddetmişti

Netanyahu, İsrail'in ABD destekli Barış Kurulu tarafından hazırlanan 15 maddelik yol haritasını kabul ettiği yönündeki iddiaları reddetmiş, "İnsanların 'Bunu söylemedin' dediğini duydum. Bu yüzden burada bir kez daha söylüyorum: İsrail, 15 maddelik belgeyi reddediyor. Hamas silahsızlandırılana kadar İsrail ordusu herhangi bir çekilme gerçekleştirmeyecek" demişti.

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika ABD, Netanyahu'nun Hamas Planını Reddini Seçim Siyaseti Olarak Görüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırtasiyeyi bastılar, sahibine tekme tokat saldırdılar Kırtasiyeyi bastılar, sahibine tekme tokat saldırdılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sosyal medyadan hakaretler savuran şahıs gözaltına alındı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medyadan hakaretler savuran şahıs gözaltına alındı
Irak’ta eski bakan için yakalama kararı çıkarıldı Irak’ta eski bakan için yakalama kararı çıkarıldı
Mekke Paktı İsrail’i fena sarstı: Bakan, hükümete acil çağrı yaptı Mekke Paktı İsrail'i fena sarstı: Bakan, hükümete acil çağrı yaptı
Yumurtaları marketin içinde tek tek kırdı Yumurtaları marketin içinde tek tek kırdı
Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi, CHP’de ilk fire geldi: İlhan Kesici “hayır” diyecek Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi, CHP’de ilk fire geldi: İlhan Kesici “hayır” diyecek

17:55
TBMM’de kritik gün: Çerçeve yasa için partilerin tutumu netleşti
TBMM’de kritik gün: Çerçeve yasa için partilerin tutumu netleşti
17:28
Bahçeli’den Özgür Özel’e: Bir gecede 91 milletvekiline nasıl ulaştınız
Bahçeli'den Özgür Özel'e: Bir gecede 91 milletvekiline nasıl ulaştınız?
17:10
Etimesgut Belediyesi’nde başkanvekili belli oldu
Etimesgut Belediyesi'nde başkanvekili belli oldu
16:26
Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu Ekiplerin vahim bir tahmini var
Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu! Ekiplerin vahim bir tahmini var
16:12
Güney Amerika ülkesinde 7.4 büyüklüğünde deprem Tsunami uyarısı verildi
Güney Amerika ülkesinde 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı verildi
15:32
Bakan Gürlek, Yazıcıoğlu ailesiyle görüştü: Bu cinayeti çözmek boynumuzun borcu
Bakan Gürlek, Yazıcıoğlu ailesiyle görüştü: Bu cinayeti çözmek boynumuzun borcu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2026 18:24:05. #7.12#
SON DAKİKA: ABD, Netanyahu'nun Hamas Planını Reddini Seçim Siyaseti Olarak Görüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.