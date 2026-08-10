ABD, Netanyahu'nun Hamas Planını Reddini Seçim Siyaseti Olarak Görüyor

Adı açıklanmayan ABD'li üst düzey bir kaynak, ABD'nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Hamas'ın silahsızlandırılmasına yönelik Barış Kurulu tarafından hazırlanan 15 maddelik yol haritasını reddetmesini "seçim siyaseti" olarak gördüklerini açıkladı.

Adı açıklanmayan ABD'li üst düzey bir kaynak, İsrail basınına İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Hamas'ın silahsızlandırılmasına yönelik Barış Kurulu tarafından hazırlanan 15 maddelik yol haritasını reddetmesine ilişkin açıklamada bulundu. ABD'li kaynak, ABD'nin Netanyahu'nun tutumunu seçim siyaseti kapsamında değerlendirdiklerini belirterek, "Netanyahu'nun bu açıklamalarından rahatsız değiliz. Bu seçim döneminde onun siyasi ihtiyaçlarını anlıyoruz. Özellikle Gazze'deki saldırıları sınırlandırmak konusunda bizden istediğimiz şeyleri yapmaya devam ettiği sürece bununla ilgili bir sorunumuz yok" dedi.

Netanyahu reddetmişti

Netanyahu, İsrail'in ABD destekli Barış Kurulu tarafından hazırlanan 15 maddelik yol haritasını kabul ettiği yönündeki iddiaları reddetmiş, "İnsanların 'Bunu söylemedin' dediğini duydum. Bu yüzden burada bir kez daha söylüyorum: İsrail, 15 maddelik belgeyi reddediyor. Hamas silahsızlandırılana kadar İsrail ordusu herhangi bir çekilme gerçekleştirmeyecek" demişti.