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ABD Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, İncirlik'te - Son Dakika

ABD Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, İncirlik'te

04.02.2022 14:46
ABD Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, İncirlik'te

Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, göreve başlamasının ardından ilk kez Adana'daki İncirlik Hava Üssü'nü ziyaret etti.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, göreve başlamasının ardından ilk kez Adana'daki İncirlik Hava Üssü'nü ziyaret etti.

Büyükelçi Flake, eşi Cheryl Flake ile 2 Şubat'ta üssü ziyaret ederek askeri yetkililerle bir araya geldi.

İncirlik Hava Üssü internet sitesinde yer alan bilgilere göre, ABD Hava Kuvvetleri ile Türk Hava Kuvvetleri arasındaki iş birliği başta olmak üzere çeşitli konuların ele alındığı görüşmede Flake, "İncirlik'teki ABD askerlerinin her gün yaptığı çalışmalar, ABD ve Türk halklarının değer verdiği özgürlükleri korumak için gerçekten çok önemli. ABD'nin Türkiye ile ortaklığını ve kalıcı NATO ittifakını destekleyen 39. Hava Üssü Kanadı üyelerinin hizmetleri için minnettarım ve bundan etkilendim. ABD ve Türk havacılarının İncirlik'te ve Türkiye'deki diğer tesislerde yan yana yaptıkları işler, stratejik ilişkimizin temelini oluşturuyor. ABD ulusal güvenliğini ve NATO'nun güney kanadında bölgesel istikrarı savunmak için her gün nöbet tutmaya devam ettiğiniz için teşekkür ederiz" ifadesini kullandı. - ADANA

ABD Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, İncirlik'te
ABD Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, İncirlik'te
ABD Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, İncirlik'te
ABD Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, İncirlik'te
ABD Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, İncirlik'te
ABD Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, İncirlik'te
ABD Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, İncirlik'te
ABD Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, İncirlik'te
ABD Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, İncirlik'te

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika ABD Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, İncirlik'te - Son Dakika


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