ABD'nin eski Bolivya Büyükelçisi Küba için casusluk yaptığını itiraf etti

ABD'nin eski Bolivya Büyükelçisi Victor Manuel Rocha, 40 yıldan daha uzun bir süre Küba için casusluk yaptığını itiraf etti.
ABD'nin eski Bolivya Büyükelçisi Victor Manuel Rocha, 1981 yılından itibaren ABD Dışişleri Bakanlığı'nda görevde bulunduğu süre boyunca Küba'ya bilgi sızdırmakla yargılanıyordu. Suçsuz olduğunu iddia eden 73 yaşındaki eski büyükelçi, dün Miami'de görülen davada ifadesini değiştirdi. Dün yapılan duruşmada gizli belgelerin nasıl ele alınacağının görüşülmesi beklenirken, Rocha ilk ifadesini değiştirerek suçunu itiraf etti. Rocha, 40 yıldan daha uzun bir süre Küba için casusluk yaptığını kabul etti. Yabancı ülkelere casusluk yapmak, para transferi sahtekarlığında bulunmak ve ABD pasaportu almak için yanlış beyan vermekle suçlanan Rocha'nın cezası 12 Nisan'da görülecek duruşmada belli olacak.
Yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen gizli belgelerde Rocha'nın on yıllardır Küba'ya casusluk yaptığını itiraf ettiği, Küba'nın eski Devlet Başkanı Fidel Castro için "komutan", ABD için ise "düşman" kelimelerini kullandığı kaydedildi. Gizli belgelerde 2022 yılının Kasım ayında bir FBI ajanının Küba İstihbarat Servisi'nde görevli olduğunu iddia ederek, " Havana'daki bir arkadaşınızdan haber getirdim" diyerek Rocha ile iletişime geçtiği ifade ediliyor. Belgelerde Rocha'nın FBI ajanıyla "görülmeyeceğini" düşünerek bir alışveriş merkezinin yemek katında da olmak üzere birkaç kez görüşmeyi kabul ettiği bilgileri yer alıyor. Eski Büyükelçi Rocha'nın gizli görevdeki FBI ajanı ile gerçekleştirdiği üç görüşmede Küba'ya casusluk yaptığına dair bilgiler verdiği kaydedilirken, Küba ve kendisinden söz ederken "biz" dediği ifade ediliyor.
Kolombiya'da dünyaya gelen ve New York kentinde büyüyen Rocha, Yale, Harvard ve Georgetown üniversitelerinde eğitim aldı. 25 yıl boyunca Ulusal Güvenlik Konseyi de dahil hükümet görevlerinde bulunan Rocha, 1999-2002 yılları arasında Bolivya Büyükelçiliği görevinin yanı sıra Arjantin, Honduras, Meksika ve Dominik Cumhuriyeti'nde de çeşitli görevler üstlendi. Görevden ayrıldıktan sonra ABD'nin Güney Komutanlığı'nda özel danışmanlık görevleri yürüttü.
Gergin ABD- Küba ilişkileri
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