ABD'nin Gazze'de acil ateşkes talep eden karar tasarısı BMGK'da reddedildi

Cumhur İttifakı'nın Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Özdemir Manavoğlu, seçim çalışmaları kapsamında esnaflara ve derneklere ziyaretlerde bulundu

Özdemir Manavoğlu, Antalya Elazığlılar Kültür ve Dayanışma Derneği, Yenigün pazar yeri esnafı, Antalya Vanlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti. Ayrıca, Menderes Türel ve Sadullah Güneş ile Kaleiçi'nde esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Nazmi Demir'in cenaze törenine de katıldı.