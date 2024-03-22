BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) ABD'nin Gazze'de acil ateşkes sağlanmasını talep eden karar tasarısı Rusya ve Çin'in veto etmesi sonucu reddedildi. - NEW YORK
Son Dakika › Politika › ABD'nin Gazze'de acil ateşkes talep eden karar tasarısı BMGK'da reddedildi - Son Dakika
Bursa Su Kolektifi'nin Dünya Su Günü nedeniyle Bursa Büyükşehir Belediyesi bahçesinde yapmak istediği basın açıklaması polis tarafından engellendi. Kolektif üyeleri belediye alanının halka açık olması gerektiğini savundu.
Cumhur İttifakı AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşamba Belediyesi'nde işçilere yüzde 30'luk bir zamla birlikte yemek ücretlerini yüzde 100 artıracak sözleşmeyi imzaladı.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kapalı Pazar Yeri'ndeki yer tahsislerinde yaşanan adaletsizliği çözmek için önemli bir karar aldı. Günel, yönetimden kaynaklanan adaletsiz durum ortadan kalkıncaya tahsisli alanların ihaleye çıkmayacağı müjdesini verdi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, itfaiye araçları ve ambulanslarla hizmet kalitesini artırdı. BelPa AŞ ise mobil mutfak ve ikram araçlarıyla afet bölgelerinde vatandaşlara destek olacak.
Özdemir Manavoğlu, Antalya Elazığlılar Kültür ve Dayanışma Derneği, Yenigün pazar yeri esnafı, Antalya Vanlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti. Ayrıca, Menderes Türel ve Sadullah Güneş ile Kaleiçi'nde esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Nazmi Demir'in cenaze törenine de katıldı.
CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci, genç bir belediye başkanı olarak gençlerin geleceğine katkı sağlayacak çalışmaları hayata geçireceklerini belirtti. Mandalinci, Bodrum'u spor kenti yapacaklarını ve gençlerin spor yapma imkanlarını artıracaklarını söyledi.
AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, Eskişehir'de Dershaneler Sokağı olarak da bilinen sokaklarda mahalle sakinleri ve esnaflarla bir araya gelerek sorunları ve görüşleri dinledi. Alp, çocukların ve gençlerin Odunpazarı'nda en iyi şartları hak ettiklerini belirtti.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bayburt'ta gerçekleştirdiği ziyarette gençlerle bir araya geldi. Güler, Türkiye'nin savunma sanayisinde yerli ve milli üretim oranının yüzde 80'leri geçtiğini belirtti. Ayrıca gençlere milli, manevi ve kültürel değerlere sahip çıkmaları çağrısında bulundu.
Eskişehir'de mahkeme kararına rağmen yol kenarı otoparklarından para alınması devam ediyor. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in davası zaman aşımından düştü.
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