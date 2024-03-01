ABD'nin muhalefeti nedeniyle BM Güvenlik Konseyi'nde kabul edilmedi

Politika

Cezayir tarafından BM Güvenlik Konseyi'ne sunulan ve yardım bekleyen 122 Filistinlinin öldürülmesinden İsrail'i sorumlu tutan bildiri ABD'nin muhalefeti nedeniyle kabul edilmedi. ABD'nin BM Büyükelçi Yardımcısı Robert Wood, "Sahadaki tüm gerçeklere sahip değiliz" açıklaması yaptı.

İsrail güçlerinin yardım bekleyen Filistinlilerin üzerine ateş açarak en az 112 kişinin ölümüne, 760 kişinin yaralanmasına sebep olduğu saldırının yankıları sürerken, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) acil bir toplantı gerçekleştirdi. Cezayir'in talebiyle gerçekleşen basına kapalı oturum sonrasında gazetecilere açıklamada bulunan Filistin'in BM Büyükelçisi Riyad Mansur, toplantıda İsrail saldırısını kınayan ve İsrail'i olaydan sorumlu tutan bir bildirinin ele alındığını söyledi. Cezayir tarafından sunulan bildirinin toplantıda kabul edilmediğini kaydeden Mansur, konseyin 15 üyesinden 14'ünün bildiriyi desteklediğini, ABD'nin ise bildiriye destek vermediğini ifade etti.

"Sahadaki tüm gerçeklere sahip değiliz"

ABD'nin BM Büyükelçi Yardımcısı Robert Wood ise, oturum sonrasında ülkesinin bildiriyi neden desteklemediğini soran gazetecilere, "Sahadaki tüm gerçeklere sahip değiliz. Sorun da bu" yanıtını verdi. Kamuoyunda çelişkili bilgiler olduğunu ve ABD'nin insanların hangi koşullarda öldüğü de dahil kilit konularda gerçeğe ulaşmaya çalıştığını kaydeden Wood, ülke temsilcilerinin herkesin üzerinde anlaşabileceği bir dil bulunup bulunamayacağını görmek için çalıştığını da sözlerine ekledi.

Yardım bekleyen 112 sivil hayatını kaybetmişti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde bulunan Reşid Caddesi üzerindeki bir kavşakta insani yardım bekleyen Filistinlileri bomba ve silahlarla hedef almış, saldırıda 112 kişinin hayatını kaybettiği, 760 kişinin yaralandığı açıklanmıştı. İsrail ordusundan yapılan resmi açıklamada ise, Gazze sakinlerinin tırların etrafını sardığı ve yardımları yağmalamaya başladığı ve bazı Filistinlilerin yaşanan izdihamda yaralandığı iddia edilmişti. - NEW YORK