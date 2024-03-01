ABD'nin muhalefeti nedeniyle BM Güvenlik Konseyi'nde kabul edilmedi

Cezayir tarafından BM Güvenlik Konseyi'ne sunulan ve yardım bekleyen 122 Filistinlinin öldürülmesinden İsrail'i sorumlu tutan bildiri ABD'nin muhalefeti nedeniyle kabul edilmedi. ABD'nin BM Büyükelçi Yardımcısı Robert Wood, "Sahadaki tüm gerçeklere sahip değiliz" açıklaması yaptı.
İsrail güçlerinin yardım bekleyen Filistinlilerin üzerine ateş açarak en az 112 kişinin ölümüne, 760 kişinin yaralanmasına sebep olduğu saldırının yankıları sürerken, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) acil bir toplantı gerçekleştirdi. Cezayir'in talebiyle gerçekleşen basına kapalı oturum sonrasında gazetecilere açıklamada bulunan Filistin'in BM Büyükelçisi Riyad Mansur, toplantıda İsrail saldırısını kınayan ve İsrail'i olaydan sorumlu tutan bir bildirinin ele alındığını söyledi. Cezayir tarafından sunulan bildirinin toplantıda kabul edilmediğini kaydeden Mansur, konseyin 15 üyesinden 14'ünün bildiriyi desteklediğini, ABD'nin ise bildiriye destek vermediğini ifade etti.
"Sahadaki tüm gerçeklere sahip değiliz"
ABD'nin BM Büyükelçi Yardımcısı Robert Wood ise, oturum sonrasında ülkesinin bildiriyi neden desteklemediğini soran gazetecilere, "Sahadaki tüm gerçeklere sahip değiliz. Sorun da bu" yanıtını verdi. Kamuoyunda çelişkili bilgiler olduğunu ve ABD'nin insanların hangi koşullarda öldüğü de dahil kilit konularda gerçeğe ulaşmaya çalıştığını kaydeden Wood, ülke temsilcilerinin herkesin üzerinde anlaşabileceği bir dil bulunup bulunamayacağını görmek için çalıştığını da sözlerine ekledi.
Yardım bekleyen 112 sivil hayatını kaybetmişti
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde bulunan Reşid Caddesi üzerindeki bir kavşakta insani yardım bekleyen Filistinlileri bomba ve silahlarla hedef almış, saldırıda 112 kişinin hayatını kaybettiği, 760 kişinin yaralandığı açıklanmıştı. İsrail ordusundan yapılan resmi açıklamada ise, Gazze sakinlerinin tırların etrafını sardığı ve yardımları yağmalamaya başladığı ve bazı Filistinlilerin yaşanan izdihamda yaralandığı iddia edilmişti. - NEW YORK
Son Dakika › Politika › ABD'nin muhalefeti nedeniyle BM Güvenlik Konseyi'nde kabul edilmedi - Son Dakika
Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Begüm, Pınar, Gizem, Aleyna ve Aysu arasında eleme heyecanı yaşandı. Düelloların sonunda yarışmaya veda eden Begüm, gözyaşlarına hakim olamadı.
Adana Ülkü Ocakları'nın İYİ Parti'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayyüce Türkeş'i hain ilan etmesinin ardından Ülkü Ocakları ve MHP'li isimlere küfürle tepki gösteren Alparslan Türkeş'in oğlu Kutalmış Türkeş "Yine bizimle ilgili tehdit yayınladılar. Kimse bir halt yapamaz. Geleceği varsa göreceği de var. Kader kime ölüm yazmışsa ölür gider. Herkes için geçerli. Biz kadere inanıyoruz" dedi.
Sosyal medya fenomeni ve komedyen Özgür Turhan, İzmir'deki tek kişilik stand up gösterisinde sahnede düştü. Düşmesine rağmen espri yapmaya devam eden Turhan, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, TBMM'de Kürtçe dörtlük okuyan DEM Parti'li Mehmet Kamaç'ın mikrofonunun kısılmasına, ''Bu ülkede 20 milyon Kürt'ün ana dili olan Kürtçe'den bir dörtlük okunmasına tahammül edemiyorsunuz. Burada mikrofonu kapatıyorsunuz Diyarbakır'da Megri megri şarkısını söylüyorsunuz.'' sözleriyle tepki gösterdi. Koçyiğit'e yanıt veren MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise, ''Yaptığınız resmen etnik bölücülük ve ırkçılıktır.'' dedi.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte motorin fiyatları da değişmeye devam ediyor. Motorine bu gece yarısı itibarıyla 1 lira 35 kuruş indirim geldi. İstanbul'da motorinin litresi 40 lira 7 kuruş, Ankara'da ise 41 lira 46 kuruş oldu.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fatih Karagümrük'e elendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Rakiplerinin daha kaliteli işler yaptığını belirten Buruk, "Rakibimiz bir kere çok iyi oynadı. Hakkını vermek gerekiyor. Bizden daha kaliteli işler yaptılar. Onu net şekilde söylemeliyim. 2-0 bizim için maçın sonu oldu. Sonrasında net tepki veremedik. Rakibi tebrik ediyoruz. Oyuncularım da düşünsün, birçok oyuncu oynattık, şans verdik" dedi.
Tek kişilik oyun için Denizli'nin Pamukkale ilçesine giden ünlü oyuncu Berna Laçin, bir anda rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Tüm oyunlarını iptal eden Laçin acil olarak ameliyata alınacağını belirterek, "Acilen ortaya çıkan ve ne yazık ki benim için ciddi tehlike arz eden ve an itibari ile yürümemin dahi yasaklandığı bir omurilik sorunum nedeni ile çok acil ameliyata girmek zorundayım." dedi.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilerek kupadan elenen Galatasaray'ın bu mağlubiyetle birlikte iç sahadaki 14 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi. Aslan, son mağlubiyetini 128 gün önce, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e karşı almıştı.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'e 2-0 yenildi ve kupaya veda etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?