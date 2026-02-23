ABD, Nükleer Silah Kontrolü İçin Cenevre'de Görüşüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD, Nükleer Silah Kontrolü İçin Cenevre'de Görüşüyor

23.02.2026 23:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD, New START anlaşmasının sona ermesi sonrası Rusya ve Çin ile yeni nükleer silah kontrolü görüşüyor.

ABD, Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nın (New START) süresinin dolmasının ardından nükleer silahların kontrolüne ilişkin yeni ve daha kapsamlı bir anlaşma için İsviçre'nin Cenevre kentinde bugün Rus heyetiyle bir araya gelirken, yarın da Çin heyetiyle görüşecek.

ABD, nükleer silahların kontrolüne ilişkin yeni ve daha kapsamlı bir anlaşma için Rusya ve Çin ile temasa geçti. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan adı açıklanmayan bir kaynak, ABD'li yetkililerin stratejik nükleer silahların sınırlandırılmasına ilişkin bir anlaşma için bugün İsviçre'nin Cenevre kentinde Rus heyeti ile bir araya geldiğini, yarın ise Çin heyeti ile görüşme gerçekleştireceğini açıkladı. Üst düzey ABD'li yetkili, her ikisi de Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi üyesi olan İngiltere ve Fransa ile verimli ikili görüşmeler gerçekleştirildiğini aktardı. Yetkili, "Görüşmeleri, BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesine taşımak, bir sonraki mantıklı adımı oluşturuyordu" ifadelerini kullanarak, görüşmeler konusunda iyimser olduklarını söyledi.

ABD, Rusya ile arasındaki stratejik nükleer silahların sınırlandırılmasına ilişkin "Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması"nın (New START) süresinin 5 Şubat 2026 tarihi itibarıyla dolmasının ardından bu defa Rusya ile birlikte Çin'i de kapsayacak yeni ve daha kapsamlı bir silah kontrol anlaşması çağrısında bulunmuştu.

Çin müzakerelere katılmayacağını açıklamıştı

Çin'in silahsızlanma meselelerinden sorumlu Büyükelçisi Shen Jian, daha önce yaptığı açıklamada ülkesinin bu aşamada Moskova ve Washington ile nükleer silahların kontrolüne ilişkin müzakerelere katılmayacağını söylemişti.

Salı günü Çin heyetiyle gerçekleştirilecek görüşmelerin resmi müzakereler içerip içermeyeceği henüz netlik kazanmadı. Şubat ayı başında ABD, Çin'in 2020 yılının Haziran ayında gizli bir nükleer deneme gerçekleştirdiğini ileri sürmüş, fakat bu iddia Çinli temsilci Shen Jian tarafından yalanlanmıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Diplomasi, Politika, Güvenlik, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Politika ABD, Nükleer Silah Kontrolü İçin Cenevre'de Görüşüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elleri kelepçeli cepleri boş Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe Elleri kelepçeli cepleri boş! Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe
7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade Hesaptaki para soruldu 7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade! Hesaptaki para soruldu
Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma
Kahramanmaraş’ta otomobil göle düştü, sürücü hayatını kaybetti Kahramanmaraş'ta otomobil göle düştü, sürücü hayatını kaybetti
Hollanda’da yeni azınlık hükümeti seçimden 117 gün sonra yemin etti Hollanda'da yeni azınlık hükümeti seçimden 117 gün sonra yemin etti
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda

00:19
İçişleri Bakanlığı’nın ardından gözler şimdi Emniyet teşkilatında
İçişleri Bakanlığı'nın ardından gözler şimdi Emniyet teşkilatında
23:39
Tedesco, Ederson’un sahalardan uzak kalacağı süreyi açıkladı
Tedesco, Ederson'un sahalardan uzak kalacağı süreyi açıkladı
22:19
Eşini oyuncu Dolunay Soysert ile aldattığı iddia edilen Konda’nın sahibine 50 milyon TL tazminat talebi
Eşini oyuncu Dolunay Soysert ile aldattığı iddia edilen Konda'nın sahibine 50 milyon TL tazminat talebi
22:10
Kadıköy’de inanılmaz son 905’te öne geçen Fenerbahçe, 9011’de yıkıldı
Kadıköy'de inanılmaz son! 90+5'te öne geçen Fenerbahçe, 90+11'de yıkıldı
21:56
Kartel öldürüldü, ülke kan gölüne döndü Meksika’daki çatışmaların bilançosu ağırlaşıyor
Kartel öldürüldü, ülke kan gölüne döndü! Meksika'daki çatışmaların bilançosu ağırlaşıyor
21:19
Cüneyt Özdemir, Meksika’da mahsur: Kartel sokağa çıkanları öldürmekle tehdit ediyor
Cüneyt Özdemir, Meksika'da mahsur: Kartel sokağa çıkanları öldürmekle tehdit ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 01:13:42. #7.11#
SON DAKİKA: ABD, Nükleer Silah Kontrolü İçin Cenevre'de Görüşüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.