ABD, Orta Doğu'da Gerginlik Nedeniyle Uyarıda Bulundu

ABD Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu'daki gerginliğin artması nedeniyle dünyanın dört bir yanındaki ABD vatandaşlarına daha dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Orta Doğu'daki artan gerilim nedeniyle güvenlik ortamının karmaşık olduğu ve öngörülemeyen bir tırmanma potansiyeli bulunduğu ifade edildi. Açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, dünya genelindeki Amerikalılara daha fazla dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunuyor. Şu anda Orta Doğu'da bulunan Amerikalılar dikkatli ve teyakkuzda olmalı, uçuş iptallerine, periyodik hava sahası kapanmalarına ve seyahat aksamalarına hazırlıklı olmalıdır. Büyükelçilik ve konsoloslukların güvenlik uyarılarını, yerel yetkilileri ve haberleri takip edin. Orta Doğu dışında bulunan Amerikalılar ise bölgeye seyahatlerini ve bölge üzerinden geçişlerini yeniden değerlendirmelidir" denildi. Orta Doğu dışındakiler de dahil olmak üzere ABD diplomatik tesislerinin hedef alındığı belirtilen açıklamada, "İran ve İran'ı destekleyen gruplar, yurt dışındaki diğer ABD varlıklarını veya dünya genelinde ABD ve Amerikalılarla ilişkili yerleri hedef alabilir" ifadeleri kullanıldı. - WASHINGTON