ABD: Sinwar'ın Ölümü Savaşa Son İçin Dönüm Noktası - Son Dakika
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Politika

ABD: Sinwar'ın Ölümü Savaşa Son İçin Dönüm Noktası

Kirby, Sinwar'ın ölümüyle ateşkes olasılığının arttığını belirtti. Austin ise fırsatlar olduğunu açıkladı.

18.10.2024 23:20
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ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, "Savaşa bir son vermenin kritik önem taşıdığına inanıyoruz, inanmaya da devam ediyoruz. Sinwar'ın ölümünün bu sonuca ulaşmak için bir dönüm noktası oluşturabileceğine inanıyoruz" dedi.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Sinwar'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmasının önündeki en büyük engel olduğunu iddia ederek, "Savaşa bir son vermenin kritik önem taşıdığına inanıyoruz, inanmaya da devam ediyoruz. Sinwar'ın ölümünün bu sonuca ulaşmak için bir dönüm noktası oluşturabileceğine inanıyoruz" dedi.

Gazze Şeridi'nde ateşkes görüşmelerinin devam etmediğini kaydeden Kirby, "Keşke bugün size Doha'da ekipleri yeniden bir araya getirdiğimizi ve yeni bir başlangıç yaptığımızı söyleyebilseydim. Şu anda bulunduğumuz nokta bu değil" ifadelerini kullandı.

"Hem Gazze'de hem de Lübnan'da tarafların bundan faydalanmasını umuyoruz"

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ise Sinwar'ın ölümünün hem Gazze hem de Lübnan'da yön değişikliği için bir fırsat olduğunu savundu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Hamas teslim olmadığı ve tüm esirleri serbest bırakmadığı sürece Gazze Şeridi'nde saldırmaya devam edeceğine dair sözüne ilişkin Austin, "Olayların nasıl gelişeceğini göreceğiz" açıklamasını yaptı. Austin, "Ancak yön değişikliği için fırsatlar olduğu açık ve hem Gazze'de hem de Lübnan'da tarafların bundan faydalanmasını umuyoruz" şeklinde konuştu. ABD'li Bakan, Orta Doğu'daki ABD Kuvvetlerinin İsrail'in savunmasını desteklemeye hazır olduğunu vurguladı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Lloyd Austin, John Kirby, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Politika ABD: Sinwar'ın Ölümü Savaşa Son İçin Dönüm Noktası - Son Dakika

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