ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, Güney Kore-Kuzey Kore sınırını ziyaret etti - Son Dakika
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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, Güney Kore-Kuzey Kore sınırını ziyaret etti

04.08.2022 21:33
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, Güney Kore-Kuzey Kore sınırını ziyaret etti

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi beraberindeki kongre heyetiyle, Güney Kore-Kuzey Kore sınırı olan Kore Tarafsız Bölgesi'ni ziyaret etti.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi beraberindeki kongre heyetiyle, Güney Kore- Kuzey Kore sınırı olan Kore Tarafsız Bölgesi'ni ziyaret etti.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, ABD-Çin arasında gerilime neden olan Tayvan ziyaretinin ardından Güney Kore'ye gelmişti. Pelosi, ziyareti çerçevesinde Güney Kore- Kuzey Kore sınırı olan Kore Tarafsız Bölgesi'ni ziyaret etti.

Pelosi kongre heyetinin Güney Kore ziyaretiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Kore'de ABD Kuvvetlerinin Kore Komutanı General Paul LaCamera liderliğindeki ABD kahramanlarıyla etkileşimde bulunmak bir ayrıcalıktı. Askerden Arındırılmış Bölge/Ortak Güvenlik Bölgesi (DMZ/JSA) ve Osan Hava Üssü'ne yaptığımız ziyaretlerde, Kore Yarımadası'nda demokrasi nöbetçileri olarak görev yapan askerlerimizin vatansever hizmetleri için kongreye ve ülkeye şükranlarımızı ilettik" dedi.

Pelosi, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon ile telefonda görüştü

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'un tatilde olması nedeniyle yüz yüze görüşme gerçekleştiremeyen Pelosi, Devlet Başkanı Yoon ile telefonda görüştüğünü açıkladı. Pelosi, "Heyet, Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol ile bir telefon görüşmesi yapmaktan memnuniyet duydu. Görüşmede Başkan'a Kore'nin 28 bin ABD askeri ve ailelerine gösterdiği misafirperverlik için teşekkür ettik. Her üye, Başkan ile sohbet ederek, özgür ve açık bir Hint-Pasifik'i ilerletmek için devam eden işbirliği alanlarını vurguladı" dedi.

Pelosi, "Kongre heyeti ziyaretimize devam ederken, bölgedeki ortaklıklarımızı güçlendirmeye, özgür ve açık bir Hint-Pasifik'i ilerletmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Pelosi'nin Tayvan ziyareti

Asya ziyaretine 1 Ağustos'ta Singapur'dan başlayan Pelosi, Malezya'nın ardından beraberindeki heyet ile birlikte 2 Ağustos'ta Tayvan'ın başkenti Taipei'ye gelmişti. Pelosi'yi Songshan Havaalanı'nda Tayvan Dışişleri Bakanı Joseph Wu, Taipei'de bulunan Amerikan Enstitüsü Başkanı Sandra Oudkirk ve diğer yetkililer karşılamıştı. Pelosi, Tayvan Lideri Tsai Ying Wen ile bir araya gelmiş, Ying, Pelosi'ye "Uğurlu Bulutlar Düzeni" adı verilen şeref madalyasını takmıştı. Öğle saatlerinde ise Pelosi, Tayvan'dan ayrılmıştı.

Öte yandan Pelosi, en son 1997'de dönemin ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Newt Gingrich tarafından ziyaret edilen Tayvan'a seyahat eden en üst düzey ABD'li yetkili olmuştu. - SEUL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, Güney Kore-Kuzey Kore sınırını ziyaret etti - Son Dakika

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