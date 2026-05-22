ABD UFO Dosyalarını Yayınladı
22.05.2026 20:25
Trump'ın talimatıyla yeni UFO dosyaları yayınlandı, gizemli görüntüler ve raporlar içeriyor.

ABD Savunma Bakanlığı, Başkan Donald Trump'ın şeffaflık hamleleri çerçevesinde gizliliği kaldırılan UFO dosyalarının yeni bir paketini erişime açtı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla tanımlanamayan uçan cisimlere (UFO) ilişkin hükümet raporlarının yayınlama süreci, bugün paylaşılan 64 yeni dosya ile devam etti. Yeni pakette, altı adet belge, 7 ses kaydı ve 51 görüntüye yer verildi.

Yeni dosyalarda neler var?

Savunma Bakanlığı'nın özel internet sayfası üzerinden yayınlanan yeni görüntülerin büyük bir kısmı, 2018 ile 2023 yılları arasında ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) faaliyet alanında kayda alınan tuhaf olaylara dayanıyor. 2023 yılı ocak ayında Sarı Deniz üzerinde kaydedilen bir görüntüde uzakta uçan küçük ve yuvarlak bir nesne görülüyor. Görüntülerde, yuvarlak nesnenin kamera yaklaştırıldığında soldan sağa doğru çok yüksek hızda hareket ettiği tespit edilebiliyor.

Konum bilgisi verilmeyen 2022 tarihli bir videoda ise bir denizaltının yakınında suya girip çıkan çok sayıda küresel nesne görülüyor.

Askeri uçakların kamera ve sensörleriyle kaydedilmiş tanımlanamayan anormal olaylara ait görüntüler arasında, 2023 yılında bir savaş uçağının Huron Gölü üzerinde tanımlanamayan bir nesneyi vurduğu an da yer alıyor.

2021 yılında Suriye'de kaydedilen görüntülerde ise gökyüzünde hareket eden bir nesnenin aniden yön değiştirdiği ve hızlanarak sensör tarafından takip edilemez hale geldiği görülüyor.

2024 yılı Nisan ayı tarihli bir videoda, bir uçağın yanından hızla geçen bir nesne görülebiliyor. ABD Sahil Güvenliği'ne ait kızılötesi bir sensörden elde edildiği düşünülen görüntülerin ABD'nin güneydoğusunda kaydedildiği bildiriliyor.

Belgeler arasında tarihi UFO gözlem kayıtları, Sovyetler Birliği istihbarat faaliyetlerine ilişkin bir rapor ve ABD Enerji Bakanlığı'nın UFO ihbar dosyaları da yer aldı.

İstihbarat subayının UFO gözlemine ilişkin ifadeleri de paylaşıldı

Yeni paylaşımlar arasında en dikkat çekici olanlardan biri ise kıdemli bir istihbarat subayının UFO gözlemlerine ilişkin paylaşımı oldu. 2025 yılı sonlarında askeri bir helikopterde yaşadığı bir deneyimi ayrıntılarıyla anlatan subay, kendisi ve mürettebatın "bir saatten uzun süren bir dizi yakın Tanımlanamayan Hava Olayı (UAP)" tecrübe ettiklerini anlattı. Subay, "Uzaktan, dağın arka planında her yöne yayılan sayısız turuncu küre gördük. Bu görüntü birkaç dakika sürdü ve ardından kayboldu" dedi.

Subay ifadesinde, "Pilotlarla birlikte ben de çıplak gözle, helikoptere yakın ve sağ tarafımızda, rotor diskinin hemen üzerinde hareketsiz duran iki büyük kürenin yan yana parladığını gördük. Oval şekilliydiler. Beyaz ya da sarı merkezli, turuncu renkteydiler ve her yöne ışık yayıyorlardı" dedi.

"Kamuoyu İran savaşından uzaklaştırılmaya çalışıldı"

UFO dosyalarının ilk paketi, 8 Mayıs'ta yayınlanmıştı. Bu adımın ardından eski ABD Kongresi üyesi Marjorie Taylor Greene ve ünlü yorumcu Joe Rogan gibi isimler, ABD Başkanı Trump'ı UFO dosyalarını yayınlayarak kamuoyunun dikkatini İran savaşından uzaklaştırmaya çalışmakla suçlamıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

