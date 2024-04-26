ABD, Ukrayna'ya 6 milyar dolarlık askeri yardım paketi açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

ABD, Ukrayna'ya 6 milyar dolarlık askeri yardım paketi açıkladı

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna için 6 milyar dolarlık uzun vadeli askeri yardım paketini duyururken, 'Bu, bugüne kadar taahhüt ettiğimiz en büyük güvenlik yardım paketidir' dedi. Yardım paketi, Ukrayna'nın hava savunma sistemleri, insansız hava aracı karşıtı sistemler, topçu mühimmatı ve bakım desteği gibi birçok alanda destek sağlayacak.

26.04.2024 23:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna için 6 milyar dolarlık uzun vadeli askeri yardım paketini duyururken, "Bu, bugüne kadar taahhüt ettiğimiz en büyük güvenlik yardım paketidir" dedi.

ABD Ukrayna'ya milyarlarca dolar değerinde bir yardım daha açıkladı. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin bugün düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna için 6 milyar dolarlık uzun vadeli yardım paketini duyurdu. Austin, "Bu, bugüne kadar taahhüt ettiğimiz en büyük güvenlik yardım paketidir. Bu paket, Ukrayna'nın Patriot ve NASAMS hava savunma sistemleri için kritik önleyiciler, daha fazla insansız hava aracı (İHA) karşıtı sistem ve destek ekipmanı, önemli miktarda topçu mühimmatı, havadan karaya mühimmat ile bakım ve idame desteği içerecek" dedi.

Teslimat için zaman çizelgesinin hangi sistemlerin satın alındığına bağlı olacağını belirten Austin, "Endüstrinin üretebildiği kadar hızlı bir şekilde onlara kabiliyet kazandırmak için elimizden geldiğince hızlı hareket edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Austin'in ardından konuşan Genelkurmay Başkanı Hava Kuvvetleri Generali Charles Q. Brown ise paketin Ukrayna'ya "daha fazla esneklik" sağlayacağını söyledi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Lloyd Austin, Ukrayna, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika ABD, Ukrayna'ya 6 milyar dolarlık askeri yardım paketi açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:57 Dışişleri Bakanlığı: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD ziyareti, iki liderin programlarının uyuşmaması nedeniyle ertelendi Dışişleri Bakanlığı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti, iki liderin programlarının uyuşmaması nedeniyle ertelendi
22:46 Milli gururumuz Arda Güler, ilk 11’de başladığı maçta golünü attı Milli gururumuz Arda Güler, ilk 11'de başladığı maçta golünü attı
22:02 Galatasaray, Yukatel Adana Demirspor’u 3-0 mağlup etti Galatasaray, Yukatel Adana Demirspor'u 3-0 mağlup etti
20:06 İsrail Dışişleri Bakanı’nın Erdoğan’ı hedef alan paylaşımına Türkiye’den sert yanıt İsrail Dışişleri Bakanı'nın Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına Türkiye'den sert yanıt
18:57 Köşeye sıkışan Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne meydan okudu: Boyun eğmeyeceğiz Köşeye sıkışan Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne meydan okudu: Boyun eğmeyeceğiz
00:16 Yunus Akgün’ün takımı Leicester City, Premier Lig’e yükseldi Yunus Akgün'ün takımı Leicester City, Premier Lig'e yükseldi
23:43 Mauro Icardi, yaptığı paylaşımla Fenerbahçelileri yine çıldırttı Mauro Icardi, yaptığı paylaşımla Fenerbahçelileri yine çıldırttı
23:29 Bahçelievler’de bir evde dans eden kadının videosunu çeken şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi Bahçelievler'de bir evde dans eden kadının videosunu çeken şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi
23:21 Okan Buruk’tan dikkat çeken Fenerbahçe ve puan farkı sözleri Okan Buruk'tan dikkat çeken Fenerbahçe ve puan farkı sözleri
22:44 Tarihçi İlber Ortaylı’dan ortalığı karıştıracak Ayasofya çıkışı: Namaz kılmak için gudubet bir bina Tarihçi İlber Ortaylı'dan ortalığı karıştıracak Ayasofya çıkışı: Namaz kılmak için gudubet bir bina
22:24 Tayvan’da 6,1 büyüklüğünde deprem Tayvan'da 6,1 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2024 00:37:18. #1.11#
SON DAKİKA: ABD, Ukrayna'ya 6 milyar dolarlık askeri yardım paketi açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement