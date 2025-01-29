ABD, Ukrayna'ya 90 Patriot Füzesi Gönderiyor

Politika

Axios haber sitesinde, ABD'nin Ukrayna'ya gönderilmek üzere 90 Patriot hava savunma füzesini Polonya'ya transfer ettiği belirtildi.

ABD merkezli Axios haber sitesinde, ABD'nin bu hafta Ukrayna'ya gönderilmek üzere İsrail'deki depolarda bulunan yaklaşık 90 Patriot hava savunma füzesini Polonya'ya transfer ettiği ifade edildi. ABD Hava Kuvvetleri'ne ait C-17 uçaklarının İsrail'in güneyindeki bir hava üssüne oradan da Polonya'daki Rzeszow şehrine doğru yola çıktığı aktarılan haberde, radarlar ve diğer teçhizatın ise yenilenmek üzere önce ABD'ye gönderileceği belirtildi.

İsrail Hava Kuvvetleri Nisan 2024'te, 30 yıl sonra Patriot hava savunma sistemini resmen devre dışı bırakmıştı. Axios'ta üç farklı kaynağa dayandırılan habere göre Ukraynalı yetkililer, İsrail'in füzeleri devre dışı bırakma kararını duyurmasının ardından ABD ve İsrail'den füzeleri talep etti. İsrailli bir yetkili, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu fikri bir süre kabul etmediğini ancak Eylül ayında füzelerin gönderilmesine onay verdiğini kaydetti. - WASHINGTON