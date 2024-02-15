ABD ve bazı Arap ülkeleri Filistin devletinin kurulması için plan yapıyor - Son Dakika
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Politika

ABD ve bazı Arap ülkeleri Filistin devletinin kurulması için plan yapıyor

ABD ve bazı Arap ülkeleri Filistin devletinin kurulması için plan yapıyor

ABD merkezli Washington Post gazetesi, ABD yönetiminin bazı Arap ülkeleriyle birlikte Filistin devletinin kurulmasına ilişkin bir plan üzerinde çalıştığını aktardı. Planın anahtarının İsrail ile Hamas arasında ateşkes sağlanması olduğu belirtilirken, bu sırada rehinelerin serbest bırakılmasının hedeflendiği ifade edildi. Planın ayrıntıları önümüzdeki birkaç hafta içinde duyurulacak.

15.02.2024 13:39  Güncelleme: 13:40
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ABD merkezli Washington Post gazetesi, ABD yönetiminin bazı Arap ülkeleriyle birlikte Filistin devletinin kurulmasına ilişkin bir plan üzerinde çalıştığını aktardı.

ABD'nin köklü gazetelerinden Washington Post'un haberine göre, ABD ve bazı Arap ülkeleri, kalıcı bir Filistin devleti kurulması konusunda İsrail ile Filistinliler arasında "kesin bir zaman çizelgesi" içeren kapsamlı bir barış anlaşması için ayrıntılı bir plan hazırlıyor. ABD'li ve Arap yetkililere dayandırılan haberde, söz konusu planın önümüzdeki birkaç hafta içinde duyurulmasının beklendiği ifade edildi. Planın anahtarının İsrail ile Hamas arasında ateşkes sağlanması olduğu belirtilirken, bu sırada rehinelerin Ramazan ayının (önümüzdeki ay) başlangıcından önce serbest bırakılmasının hedeflendiği aktarıldı. En az 6 hafta sürmesi öngörülen ateşkes sırasında ABD'nin söz konusu planı kamuoyuna açıklamasının, geçici bir Filistin hükümeti kurulması da dahil olmak üzere planın uygulanmasına yönelik ilk adımların atılmasının ve plana daha fazla destek aranmasının hedeflendiği kaydedildi. Ancak İsrail'in böyle bir hamleyi kabul edip etmeyeceğinin belirsiz olduğu ifade edildi. Plana dahil olanların, İsrail'in güvenlik garantileri ve Suudi Arabistan gibi Arap ülkeleriyle normalleşme yoluyla ikna edilebileceğini umdukları belirtildi. İlgili ülkelerin düşüncelerini, Cuma günü gerçekleştirilecek Münih Güvenlik Konferansı'nda Avrupalı ve diğer liderlerle tartışmayı hedefledikleri kaydedildi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Washington, Filistin, İsrail, Orta Doğu, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika ABD ve bazı Arap ülkeleri Filistin devletinin kurulması için plan yapıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD ve bazı Arap ülkeleri Filistin devletinin kurulması için plan yapıyor - Son Dakika
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