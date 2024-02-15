ABD merkezli Washington Post gazetesi, ABD yönetiminin bazı Arap ülkeleriyle birlikte Filistin devletinin kurulmasına ilişkin bir plan üzerinde çalıştığını aktardı.
ABD'nin köklü gazetelerinden Washington Post'un haberine göre, ABD ve bazı Arap ülkeleri, kalıcı bir Filistin devleti kurulması konusunda İsrail ile Filistinliler arasında "kesin bir zaman çizelgesi" içeren kapsamlı bir barış anlaşması için ayrıntılı bir plan hazırlıyor. ABD'li ve Arap yetkililere dayandırılan haberde, söz konusu planın önümüzdeki birkaç hafta içinde duyurulmasının beklendiği ifade edildi. Planın anahtarının İsrail ile Hamas arasında ateşkes sağlanması olduğu belirtilirken, bu sırada rehinelerin Ramazan ayının (önümüzdeki ay) başlangıcından önce serbest bırakılmasının hedeflendiği aktarıldı. En az 6 hafta sürmesi öngörülen ateşkes sırasında ABD'nin söz konusu planı kamuoyuna açıklamasının, geçici bir Filistin hükümeti kurulması da dahil olmak üzere planın uygulanmasına yönelik ilk adımların atılmasının ve plana daha fazla destek aranmasının hedeflendiği kaydedildi. Ancak İsrail'in böyle bir hamleyi kabul edip etmeyeceğinin belirsiz olduğu ifade edildi. Plana dahil olanların, İsrail'in güvenlik garantileri ve Suudi Arabistan gibi Arap ülkeleriyle normalleşme yoluyla ikna edilebileceğini umdukları belirtildi. İlgili ülkelerin düşüncelerini, Cuma günü gerçekleştirilecek Münih Güvenlik Konferansı'nda Avrupalı ve diğer liderlerle tartışmayı hedefledikleri kaydedildi. - WASHINGTON
Son Dakika › Politika › ABD ve bazı Arap ülkeleri Filistin devletinin kurulması için plan yapıyor - Son Dakika
Gürkan Uygun ve Melike İpek Yalova, TRT'nin dijital platformu Tabii'de yayınlanacak olan Mevzu Derin dizisinde bir araya geliyor. Dizi, Ali Reşat adlı bir kabadayının kötülere karşı verdiği mücadeleyi konu alacak.
Erzincan'da altın madeni sahasında meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kalan 9 işçiyi arama çalışmaları devam ederken, konuyla ilgili bir açıklama da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, "Bu heyelanın teknik incelemeleri, soruşturmaları başladı. Soruşturmaların neticesine göre adımlar mutlaka atılacaktır. Bu aşamada önceliğimiz madencilerimize ulaşabilmek" diye konuştu.
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na düzenlenen terör saldırısının talimatını veren DHKP-C merkez komite üyesi 4 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Hakkında karar çıkarılan isimlerden biri de Sabancı suikastının tetikçisi Fehriye Erdal.
Danıştay 5. Dairesi'nin FETÖ'den ihraç edilen 450 yargı mensubu hakkında göreve iade kararına sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu karara sessiz kalmamız mümkün değil." dedi
Marmara Denizi'nde batan Batuhan A adlı kuru yük gemisinin son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde gemi kaptanının başka bir gemiyi selamladığı görüldü. Gemide bulunan 6 kişilik mürettebatın kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 yılın ardından Mısır'a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Mısır'a ziyaret Sisi'nin ısrarlı davetiyle gerçekleşti, kendisi nisan ya da mayıs ayında Türkiye'yi ziyaret edecek" dedi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Beyoğlu Belediye Başkan adayı İnan Güney ile birlikte Beyoğlu turu yaptı. İmamoğlu, vatandaşlarla buluşarak desteklerini isteyen İmamoğlu, AK Parti'nin Beyoğlu seçim ofisine de ziyaret etti.
Enerji Bakanı Bayraktar: Erzincan'daki heyelan alanında 400 bin kamyonluk toprak kütlesi var, arama faaliyetleri dikkatli şekilde yürütülüyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?