ABD'nin Moskova Büyükelçiliği, Rusya'daki vatandaşlarına bugün ve yarın geniş çaplı toplantılardan kaçınmaları çağrısında bulundu. İngiltere'nin Moskova Büyükelçiliği de vatandaşlarına Rusya'ya seyahat etmemeleri yönünde uyarı yaptı.
ABD'nin Moskova Büyükelçiliğinin resmi internet sitesinden Rusya'daki ABD vatandaşları için uyarı yapıldı. Açıklamada, aşırılık yanlılarının Moskova'da konser gibi büyük etkinlikleri hedef alabileceği ifade edildi. Söz konusu tehlike nedeniyle ABD vatandaşlarının 48 saat boyunca büyük etkinliklerden uzak durması yönünde tavsiyede bulunuldu. ABD vatandaşlarının kalabalıklardan kaçınması, güncel bilgiler için yerel medyayı takip etmesi istendi.
İngiltere'nin Moskova Büyükelçiliğinden de benzer yönde uyarı geldi. Yapılan açıklamada ABD büyükelçiliğinin uyarısı hatırlatılarak, "İngiltere vatandaşlarına Rusya'ya seyahat etmemelerini tavsiye ediyoruz" ifadeleri kullanıldı. - MOSKOVA
Son Dakika › Politika › ABD ve İngiltere Büyükelçilikleri Rusya'da toplantılardan ve seyahatten kaçınma çağrısı yaptı - Son Dakika
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aydın'a gerçekleştirdiği ziyarette Aydın Valiliği'ni ve Adalet Sarayı'nı ziyaret etti. Bakan Tunç, Aydın'da yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle belediye ile diğer kurum ve işletmelerde çalışan kadınlara çiçek dağıttı. Şimşek, ayrıca Gölbaşı Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesi'nde yatan kadınları da ziyaret ederek çiçek takdim etti.
AK Parti Şırnak İl Kadın Kolları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı. İl Kadın Kolları Başkanı Bişenk Fatma Acar, kadın hakları ve eşitliğine yönelik mücadelelerinin süreceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kadınlarla ilgili kararlı duruşunu vurgulayan Acar, tüm kadınların gününü kutladı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da çeşitli ziyaretlerde bulundu. Erzurum'da bir ilkokul ve güzel sanatlar lisesini ziyaret eden Bakan Tekin, öğrencilerin müzik dinletisi ve sergilerini izledi. Ayrıca Bilim Erzurum'da öğrencilerin teknolojik ürünlerini inceledi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ortak operasyonuyla gözaltına alınan 7 şüpheli, edindikleri bilgileri İsrail istihbarat servisi MOSSAD'a sattıkları iddiasıyla tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi. Şüpheliler arasında eski emniyet amiri Hamza Turhan A. da bulunuyor ve MOSSAD'ın bu kişiyle temasa geçtiği tespit edilmiştir. Operasyon sonucunda, bilgi sızdırmanın yanı sıra tehdit ve takip eylemlerinde de bulunduğu öne sürülen şüphelilerin, bazı Filistinliler ve bu kişilere ait şirketlerin bilgilerini para karşılığı MOSSAD'a sızdırdığı ortaya çıkarılmıştır.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'nın Sincan ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu. Küçük bir çocuğun 'AK Parti kral' sözlerine Akşener gülerek, 'O zaman İYİ Parti de kraliçe' cevabını verdi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Balıkesir Meslek Edindirme Kursları (BALMEK) ve şehrin simgesi olan mimari yapılarından oluşan Mini10 alanlarının açılış programına katıldı.
Demokrat Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hüseyin Turgut, 8 Mart Kadınlar Günü'nü Atatürk Kent Meydanı'nda çiçek yerine maydanoz dağıtarak kutladı. Amacının kadınları incitmek değil, hayatın pek çok yükünü sırtlayan kadınların yaşadıklarına dikkat çekmek olduğunu belirten Turgut, 'Yapmacık tavırlar ve yılın bir gününde çiçek dağıtarak kadınların sorunlarını yok sayamazsınız. Kadını mutlu etmek için önce sorunlarını çözmek gerek' diyerek meydanda yüzlerce bağ maydanoz dağıttı.
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