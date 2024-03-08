ABD ve İngiltere Büyükelçilikleri Rusya'da toplantılardan ve seyahatten kaçınma çağrısı yaptı

İsrail'e bilgi sızdıran 7 şüpheli hakimliğe sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ortak operasyonuyla gözaltına alınan 7 şüpheli, edindikleri bilgileri İsrail istihbarat servisi MOSSAD'a sattıkları iddiasıyla tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi. Şüpheliler arasında eski emniyet amiri Hamza Turhan A. da bulunuyor ve MOSSAD'ın bu kişiyle temasa geçtiği tespit edilmiştir. Operasyon sonucunda, bilgi sızdırmanın yanı sıra tehdit ve takip eylemlerinde de bulunduğu öne sürülen şüphelilerin, bazı Filistinliler ve bu kişilere ait şirketlerin bilgilerini para karşılığı MOSSAD'a sızdırdığı ortaya çıkarılmıştır.