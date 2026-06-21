ABD ve İran Görüşmeleri Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD ve İran Görüşmeleri Başladı

ABD ve İran Görüşmeleri Başladı
21.06.2026 15:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Katar ve Pakistan arabuluculuğunda ABD ile İran arasındaki müzakereler Lucerne'de başladı.

Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD ile İran arasındaki görüşmelerin, arabulucu ülkeler Katar ve Pakistan temsilcilerinin katılımıyla başladığı duyuruldu.

Katar'dan gelen bir açıklama tüm dikkatleri İsviçre'ye çevirdi. Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD ile İran arasındaki görüşmelerin, arabulucu ülkeler Katar ve Pakistan temsilcilerinin katılımıyla başladığı bildirildi. Bakanlık, Lucerne Gölü Zirvesi olarak adlandırılan Dörtlü Zirve'nin, Mutabakat Zaptı'nda ele alınan tüm hususları kapsayan kapsamlı ve kalıcı bir anlaşmayla sonuçlanması temennisinde bulundu.

Bakanlığa göre; Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mecid el-Ensari Katar Haber Ajansı'na (QNA) yaptığı açıklamada, nihai anlaşmanın maddelerini müzakere edecek uzman teknik grupların oluşturulduğunu, ayrıca mutabakatın hayata geçirilmesini ve kaydedilen ilerlemeyi izleyecek grupların kurulduğunu söyledi. Bunun, tüm tarafların iyi niyetle müzakere sürecini sürdürme ve kapsamlı, sürdürülebilir bir anlaşmaya varma kararlılığını gösterdiğini belirtti. Ensari, Katar'ın arabulucu ülkelerden biri olarak Pakistan ve ilgili tüm taraflarla birlikte müzakerelerin hedeflerine ulaşmasını sağlayacak olumlu bir ortam oluşturma çalışmalarını sürdüreceğini vurguladı. Ayrıca, çatışmaların çözümünde en uygun yolun diyalog ve diplomasi olduğuna yönelik güçlü inançlarının altını çizdi.

"Türkiye, Mısır ve diğer dost ve kardeş ülkelerin desteği, sürecin ilerlemesine katkı sağladı"

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Pakistan'ın bu süreçte ortak ve arabulucu olarak üstlendiği önemli rolü takdir ettiklerini, iş birliği ve katkılarını değerli bulduklarını ifade etti. Ayrıca ABD ve İran'ın diplomatik çözümlere bağlılığını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Ensari, "Suudi Arabistan, Türkiye, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer dost ve kardeş ülkelerin desteği, sürecin ilerlemesine katkı sağladı" dedi. Mecid el-Ensari, Katar'ın bölgesel barış, güvenlik, istikrar ve refahı güçlendirecek nihai bir anlaşmaya ulaşılması için tüm çabalara tam destek vermeye devam edeceğini vurguladı. - BURGENSTOCK

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Diplomasi, Politika, Pakistan, Güvenlik, Dünya, Katar, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika ABD ve İran Görüşmeleri Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süleyman Soylu, Cübbeli Ahmet’i ziyaret etti Süleyman Soylu, Cübbeli Ahmet'i ziyaret etti
Tıra arkadan çarpan otomobil kağıt gibi ezildi Sürücü hayatını kaybetti Tıra arkadan çarpan otomobil kağıt gibi ezildi! Sürücü hayatını kaybetti
Trump, Netanyahu’nun üstünü çizdi İsrail muhalefetiyle temas arayışında Trump, Netanyahu'nun üstünü çizdi! İsrail muhalefetiyle temas arayışında
Paraguay, Türkiye karşısında bir ilke imza attı Paraguay, Türkiye karşısında bir ilke imza attı
Vincenzo Montella su molasında oyuncularına karşı çılgına döndü Vincenzo Montella su molasında oyuncularına karşı çılgına döndü
Arda Güler’e eleştiri yağdı Kaçırdığı pozisyon sonrası yorumlar peş peşe geldi Arda Güler'e eleştiri yağdı! Kaçırdığı pozisyon sonrası yorumlar peş peşe geldi

15:01
Kılıçdaroğlu’nun Demirtaş çıkışı Sırrı Süreyya Önder’in kızını küplere bindirdi
Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş çıkışı Sırrı Süreyya Önder'in kızını küplere bindirdi
14:27
İsrail’den Lübnan açıklaması: Ordu operasyonlara devam edecek
İsrail'den Lübnan açıklaması: Ordu operasyonlara devam edecek
14:22
ABD, İran, Katar ve Pakistan arasındaki 4’lü zirve başladı
ABD, İran, Katar ve Pakistan arasındaki 4'lü zirve başladı
13:53
“Ceza yersin“ dediler saldırmayı tercih etti Faturası hayli ağır oldu
"Ceza yersin" dediler saldırmayı tercih etti! Faturası hayli ağır oldu
13:43
Fatih Terim’den İbrahim Hacıosmanoğlu’na yanıt: Söylediklerimi tüm ulus doğru anlamış
Fatih Terim'den İbrahim Hacıosmanoğlu’na yanıt: Söylediklerimi tüm ulus doğru anlamış
11:07
Simitçinin uyarıları yetmedi Saniyelerle sınava giremedi
Simitçinin uyarıları yetmedi! Saniyelerle sınava giremedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2026 15:32:51. #7.13#
SON DAKİKA: ABD ve İran Görüşmeleri Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.