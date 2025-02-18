ABD ve Rus Yetkililer, Ukrayna Savaşını Görüşüyor

Politika

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Tammy Bruce, Suudi Arabistan'da bir araya gelen ABD'li ve Rus yetkililerin Ukrayna'daki savaşın mümkün olan en kısa sürede, tüm taraflarca kabul edilebilir bir şekilde sona erdirilmesine yönelik çalışmalara başlamak üzere üst düzey ekipler oluşturulmasına karar verildiğini söyledi. - WASHINGTON