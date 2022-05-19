ABD ve Rusya Genelkurmay Başkanları telefonda görüştü - Son Dakika
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ABD ve Rusya Genelkurmay Başkanları telefonda görüştü

19.05.2022 23:35
ABD ve Rusya Genelkurmay Başkanları telefonda görüştü

ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Dave Butler, ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley'in Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov ile telefonda görüştüğünü açıkladı.

ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Dave Butler, ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley'in Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov ile telefonda görüştüğünü açıkladı. Milley ve Gerasimov arasında telefon görüşmesi, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarından bu yana ilk görüşme olarak kayıtlara geçti.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılar devam ederken, ABD-Rusya arasında üst düzey bir görüşme daha gerçekleşti. ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Dave Butler yaptığı açıklamada, ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley'in Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov ile telefonda görüştüğünü açıkladı.

Butler, "Askeri liderler, güvenlikle ilgili birkaç endişe verici konuyu tartıştılar ve iletişim hatlarını açık tutma konusunda anlaştılar" dedi.

Milley ve Gerasimov arasında telefon görüşmesi, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarından bu yana ilk görüşme olarak kayıtlara geçti.

İki ülkenin Savunma Bakanları 13 Mayıs'ta telefonda görüşmüştü

ABD Savunma Bakanı LIoyd Austin ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya başlattığı saldırıların ardından ilk kez 13 Mayıs'ta telefonda görüşmüştü. Yaklaşık 1 saat süren görüşmede, Austin'in Şoygu'ya Ukrayna'da "acil ateşkes" çağrısında bulunduğu ifade edilmişti. Austin ve Şoygu, 13 Mayıs'taki görüşmeden önce en son 18 Şubat'ta görüşmüştü. - WASHINGTON

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Kaynak: İHA

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