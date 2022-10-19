ABD yıl sonuna kadar ülkenin Stratejik Petrol Rezervi'nden 15 milyon varil daha petrol satacak - Son Dakika
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ABD yıl sonuna kadar ülkenin Stratejik Petrol Rezervi'nden 15 milyon varil daha petrol satacak

19.10.2022 21:49
ABD yıl sonuna kadar ülkenin Stratejik Petrol Rezervi'nden 15 milyon varil daha petrol satacak

ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin Stratejik Petrol Rezervi'nden 15 milyon varil daha ham petrol serbest bırakılacağını açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin Stratejik Petrol Rezervi'nden 15 milyon varil daha ham petrol serbest bırakılacağını açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği basın toplantısında petrol ve gaz fiyatlarına yönelik yeni eylemlerini açıkladı. Biden, 8 Kasım'da yapılacak ara seçimler öncesinde yüksek benzin fiyatlarını düşürme çabalarının bir parçası olarak, yıl sonuna kadar ülkenin stratejik petrol rezervlerinden 15 milyon varil daha ham petrol serbest bırakılacağını açıkladı. Biden, Beyaz Saray'dan yaptığı konuşmada, "Bugünkü duyurumla, diğer ülkelerin eylemlerinin bu kadar harekete neden olduğu bir zamanda piyasaları istikrara kavuşturmaya ve fiyatları düşürmeye devam edeceğiz. Ekibime daha ileriye gitme konusunda hazır olmalarını da söyledim. Gerekirse önümüzdeki aylarda daha fazlasını yapacağız" dedi.

"Elimden gelen her şeyi yapıyorum"

Fiyatların bu yılın başlarındaki zirve rakamlardan bu yana yüzde 30 düştüğünü söyleyen Biden, "Bir ilerleme kaydettik ancak petrol fiyatları yeterince hızlı düşmüyor. Yüksek fiyatları herkes hissediyor. Aileler acı çekiyor ve benzin fiyatları bütçelerini sıkıyor. Bu yüzden benzin fiyatlarını düşürmek için elimden gelen her şeyi yapıyorum" ifadelerini kullandı. Biden, amacının fiyatları varil başına 67 ile 72 dolar arasına getirmek veya altına düşürmek olduğunu söyledi.

Fiyatların yükselişinden Putin'i sorumlu tuttu

Biden, yüksek ham petrol ve benzin fiyatları konusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgalini de suçladı. Biden, "Putin'in Ukrayna'daki işgalinin bu fiyatların yükselmesine neden olmasından beri, fiyatları düşürmek için her şeyi yapıyorum" şeklinde konuştu. Biden, sürdürülebilir enerji projelerine izin verme sürecini hızlandırmak için Kongre'ye çağrıda bulundu.

Biden yönetimi, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle tetiklenen yüksek enerji fiyatlarına karşı koymak amacıyla 6 aylık bir süre içinde Stratejik Petrol Rezervi'nden toplamda 180 milyon varil petrol serbest bırakmayı taahhüt etmişti. - WASHINGTON

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: ABD yıl sonuna kadar ülkenin Stratejik Petrol Rezervi'nden 15 milyon varil daha petrol satacak - Son Dakika
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