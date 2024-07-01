ABD Yüksek Mahkemesi, Trump'ın anayasal dokunulmazlığını onayladı - Son Dakika
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Politika

ABD Yüksek Mahkemesi, Trump'ın anayasal dokunulmazlığını onayladı

ABD Yüksek Mahkemesi, eski Başkan Donald Trump'ın anayasal yetkileri dahilinde yaptığı eylemlerde dokunulmazlık hakkına sahip olduğunu ancak kişisel eylemlerinde dokunulmazlık hakkının olmadığına karar verdi. Mahkeme, Trump'ın başkanlık sırasındaki resmi eylemleri için yargılanamayacağına ancak özel eylemleri için yargılanabileceğine hükmetti. Bu karar, Trump'ın başkanlık seçimleri öncesinde yargılanma ihtimalini ortadan kaldırdı.

01.07.2024 20:21
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ABD Yüksek Mahkemesi, 3'e karşı 6 oyla eski Başkan Donald Trump'ın anayasal yetkileri dahilinde yaptığı eylemlerde "mutlak dokunulmazlığa" sahip olduğuna, kişisel eylemlerinde ise dokunulmazlığa sahip olmadığına karar verdi.

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump hakkındaki 6 Ocak Kongre baskınındaki rolü ve 2020 Başkanlık seçimlerine müdahale iddialarına yönelik davaları için başvurduğu ABD Yüksek Mahkemesi'nden iyi haber geldi.

Mahkeme, 3'e karşı 6 oyla eski Başkan Donald Trump'ın anayasal yetkileri dahilinde yaptığı eylemlerde "mutlak dokunulmazlığa" sahip olduğuna, kişisel eylemlerinde ise dokunulmazlığa sahip olmadığına karar verdi. Yüksek Mahkeme, karar ile alt mahkemenin kararını reddederek, Trump'ın başkanlığı sırasındaki resmi eylemleri için yargılanamayacağına, ancak özel eylemleri için yargılanabileceğine hükmetti. Karar ile birlikte, Trump'ın bu yıl 5 Kasım'daki başkanlık seçimleri öncesinde yargılanma ihtimali, büyük ölçüde ortadan kalkmış oldu.

Başyargıç John Roberts, "Anayasal yapımız çerçevesinde, başkanlık yetkisinin doğası gereği eski başkanın görev süresi boyunca gerçekleştirdiği resmi eylemler konusunda cezai dokunulmazlığı olması gerektiğine hükmediyoruz" ifadelerini kullandı. Roberts, Trump aleyhindeki davanın gözden geçirilmek üzere alt mahkemeye geri gönderileceğini açıkladı.

"ABD'li olmaktan gurur duyuyorum"

Yüksek Mahkeme kararını sosyal medyadaki bir paylaşımıyla değerlendiren Trump, "Anayasamız ve demokrasimiz için büyük bir galibiyet. ABD'li olmaktan gurur duyuyorum" dedi.

Federal Temyiz Mahkemesi, Trump'ın dokunulmazlığa sahip olmadığına hükmetmişti

Trump, Demokrat Partili Joe Biden'a karşı kaybettiği 2020 seçimlerinin sonuçlarına müdahale etmekle suçlanıyor. Trump'a yönelik suçlamalar arasında seçim sonuçlarının onaylanmasını engellemeye çalışmak, hile ve aldatmaca yoluyla federal hükümeti yanlış yönlendirmek ve seçmenlerin oy kullanma hakkını gasp etmek için komplo kurmak yer alıyor. Suçlamalar arasında ayrıca, seçimlerde hile yapıldığı şeklinde yanlış iddialar yaymak, sahte seçmen grupları oluşturma planları yapmak, ABD Adalet Bakanlığı'nı seçimlerde hile yapıldığına ilişkin soruşturma yapmaya zorlamak ve dönemin Başkan Yardımcısı Mike Pence'i Joe Biden'ın zaferinin Kongre'de onaylanmasını engellemeye zorlamak da bulunuyor.

Trump'ın 2020'deki seçim sonuçlarına müdahale ve 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınında rol almakla suçlandığı iddianame, 1 Ağustos 2023'te açıklanmıştı. Fakat Columbia Bölge Mahkemesi Yargıcı Tanya Chutkan, Columbia Bölgesi Temyiz Mahkemesi tarafından Trump'ın dokunulmazlığına ilişkin karar verilmediği sürece bir dava tarihi belirlemeyeceğini duyurmuştu.

Columbia Bölgesi Federal Temyiz Mahkemesi, 6 Şubat'ta açıkladığı kararla eski Başkan Trump'ın dokunulmazlığa sahip olmadığına ve 2020 seçimlerine müdahale suçlamasıyla yargılanabileceğine hükmetmişti. Bu karara itiraz eden Trump, konuyu muhafazakarların liberallere karşı 6-3 oranla üstünlüğe sahip olduğu Yüksek Mahkeme'ye taşımıştı.

Trump hakkında çok sayıda dava açıldı

Trump ilişki yaşadığı yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels'a 2016 başkanlık seçimleri sırasında "sus payı" ödemek ve ödemeyi örtbas etmek için resmi kayıtlarda tahrifat yapmakla yargılandığı davada 12 kişilik jüri tarafından hakkındaki 34 suçlamanın tamamından suçlu bulunmuştu. Bir ceza yargılamasında jüri tarafından suçlu bulunan ilk eski ABD başkanı olarak tarihe geçen Trump hakkındaki ceza hükmü, 11 Temmuz'da açıklanacak.

Trump'ın Florida eyaletinde bulunan Mar-a-Lago malikanesinde 8 Ağustos 2022'de FBI tarafından yapılan aramada devlete ait 100'ü aşkın gizli belge bulunmuş ve olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede Trump'a birçok farklı suçlama yöneltilmiş ve dava açılmıştı.

New York Başsavcısı Letitia James tarafından açılan hakkında sivil dolandırıcılık davası açılan Trump, Trump Organization şirketi ile bazı yöneticileri banka kredileri ve sigorta işlemleri konusunda daha iyi ticari şartlar elde etmek, mal varlıklarının değerini yüksek göstermekle suçlanmış ve 175 milyon dolarlık para cezasını ödemişti.

Eski bir dergi yazarı olan E. Jean Carroll'un açtığı "zarar tazminatı" davasında New York'taki Manhattan Federal Mahkemesi Trump'ın 83.3 milyon dolar tazminat ödemesine karar vermişti.

Trump, 5 Kasım 2024'teki ABD Başkanlık Seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'nin adayı olarak yarışacak. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika ABD Yüksek Mahkemesi, Trump'ın anayasal dokunulmazlığını onayladı - Son Dakika

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