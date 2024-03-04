ABD Yüksek Mahkemesi, Trump\'ın Colorado ön seçimlerine katılmasına izin verdi

ABD Yüksek Mahkemesi, eski Başkan Donald Trump'ın Colorado eyaletinde yarın yapılacak olan Cumhuriyetçi Parti'nin ön seçimlerine katılabileceğine hükmetti.
ABD Yüksek Mahkemesi, eski Başkan Donald Trump'ın Colorado Yüksek Mahkemesi'ne yönelik itirazını karara bağladı. ABD Yüksek Mahkemesi, Colorado Yüksek Mahkemesi'nin Trump'ın yarın eyalette yapılacak olan Cumhuriyetçi Parti'nin ön seçimlerine katılabileceğine hükmederek, Trump'ın isminin oy pusulasından çıkarılmasına yönelik kararı bozdu. Mahkeme, Colorado Yüksek Mahkemesi'nin Anayasa'nın 14. maddesine dayanarak yanlış bir karar aldığını belirterek, 14. maddenin nasıl uygulanacağına ilişkin kuralları eyaletlerin değil Kongre'nin koyması gerektiğinin açıkça ortada olduğunu vurguladı. Mahkemede oybirliği ile alınan kararda, "Eyaletlerin, eyalet makamlarında bulunan veya bulunmaya teşebbüs eden kişileri diskalifiye edebileceği sonucuna varıyoruz. Ancak eyaletlerin Anayasa uyarınca federal makamlar, özellikle de başkanlık makamı ile ilgili olarak 3. bölümü uygulama yetkisi yoktur" denildi.
"Amerika için büyük zafer"
Karardan dakikalar sonra sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, "Amerika için büyük zafer!!!" ifadelerini kullandı.
Ne olmuştu?
Colorado Yüksek Mahkemesi, 19 Aralık'ta Trump'ı 2021'de gerçekleşen Kongre baskınında rol almakla suçlayarak Anayasa'nın 14. maddesinin 3. fıkrası uyarınca yarın yapılacak ön seçimlerde eyaletteki oy pusulasından çıkarılmasına hükmetmişti. Kararda, Trump'ın seçimden men edildiği için eyalette Cumhuriyetçi Parti'nin ön seçimlerinde aday olarak listede gösterilmesinin uygun olmayacağı ifade edilmişti. Kararın 4 Ocak'a kadar yürürlüğe girmeyeceği belirtilirken, Trump kararı geçtiğimiz çarşamba günü ABD Yüksek Mahkemesi'ne taşımıştı. Trump'ın avukatları mahkemeye sunduğu dosyada, Colorado Yüksek Mahkemesi'nin kararının hatalı olduğunu, ilgili Anayasa maddelerini yanlış yorumladığını ifade etmişti.
Michigan'da zafer kazanmıştı
Daha önce Michigan eyaletinde yapılacak ön seçimlerden de men edilen Trump, karara itiraz etmişti. İtirazı kabul edilen Trump'ın adının Michigan'daki oy pusulalarında yer alacağı açıklanmıştı. Trump, eyalette 28 Şubat'ta Cumhuriyetçi aday adaylarının yarıştığı ön seçimde tek rakibi Nikki Haley'e açık ara fark atmış, bugüne kadar girdiği 5 ön seçimin tamamında seçmenin desteğini almayı başarmıştı.
Trump, Illinois ve Maine eyaletlerinde seçimden men edilmişti
ABD Kongre Binası baskınındaki rolü nedeniyle Trump, Colorado dışında Maine ve Illinois eyaletlerindeki ön seçimlerden de men edilmişti. ABD Yüksek Mahkemesi'nin kararı ile Maine ve Illinois eyaletlerinin Trump'ın adının ön seçimlerde oy pusulasından çıkarılmasın yönelik aldıkları kararların da bozulması bekleniyor. - WASHINGTON
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