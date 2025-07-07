Türkiye'nin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 12 askerimizin metan gazından zehirlenerek şehit düşmesi sonrasında bir mesaj yayımladı. Uzun süren sessizliğini bozan Gül "Silahların sustuğu bir dönemde 12 askerimizin şehit düşmesinden büyük bir üzüntü duydum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, aileleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne başsağlığı dilerim" dedi.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
7.07.2025 13:06:31. #7.11#
SON DAKİKA: Abdullah Gül art arda gelen şehit haberleri sonrası sessizliğini bozdu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?