Ayasofya'nın yeniden ibadete açılışının 6. yılı - Son Dakika
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Ayasofya'nın yeniden ibadete açılışının 6. yılı

Ayasofya\'nın yeniden ibadete açılışının 6. yılı
10.07.2026 14:25
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılışının yıl dönümüne ilişkin, "Milletimizin nesiller boyu yüreğinde taşıdığı büyük hasret, 6 yıl önce bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi iradesi...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılışının yıl dönümüne ilişkin, "Milletimizin nesiller boyu yüreğinde taşıdığı büyük hasret, 6 yıl önce bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi iradesi ve tavizsiz liderliğiyle nihayete erdi" ifadelerini kullandı.

Acar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Fethin nişanesi, Fatih'in emaneti Ayasofya. Milletimizin nesiller boyu yüreğinde taşıdığı büyük hasret, 6 yıl önce bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi iradesi ve tavizsiz liderliğiyle nihayete erdi. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, zincirlerinden kurtularak yeniden asli hüviyetine kavuştu. Rabbim, bu kutlu mabedin kubbelerinden ezan-ı Muhammedi'yi, tekbirleri ve duaları kıyamete kadar eksik etmesin" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Faruk Acar, AK Parti, Politika, Kültür, Medya, Cami, Son Dakika

Son Dakika Politika Ayasofya'nın yeniden ibadete açılışının 6. yılı - Son Dakika

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