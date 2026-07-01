Açıkkapı'dan Mizaha Tepki

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, hakkında soruşturma başlatılan Deniz Göktaş'a tepki göstererek, "Bu milletin, bu ümmetin kutsal kitabı, hiç kimsenin sahne malzemesi değildir, olamaz. Kur'an-ı Kerim milyonların değil milyarların inancının, hürmetinin, hayat rehberinin adıdır." dedi.

Açıkkapı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, sosyal medyada yayınladığı videolarda suç unsuru tespit edildiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Göktaş'ın mizah kılıfı altında Kur'an-ı Kerim'i alay konusu yapmaya cüret ettiğini dile getirdi.

Açıkkapı, "Bu milletin, bu ümmetin kutsal kitabı, hiç kimsenin sahne malzemesi değildir, olamaz. Kur'an-ı Kerim milyonların değil milyarların inancının, hürmetinin, hayat rehberinin adıdır." diye konuştu.

Milletin gönlünde, annelerin duasında, şehidin baş ucunda, bayrağın gölgesinde, ezanın sedasında, tarihin derinliklerinde Kur'an bulunduğunu belirten Açıkkapı, "Böyle mukaddes bir değeri alay konusu yapmak ne sanatla izah edilebilir ne mizahla meşrulaştırılabilir ve ne de ifade özgürlüğü adı altında savunulabilir." ifadesini kullandı.

Demokrasinin inanan insanların değerlerini hor görme zemini olmadığını vurgulayan Açıkkapı, mizahın edep sınırını aşmaması gerektiğini belirtti.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in Allah'ın kelamıyla alay etmeye kalkışan sözleri "şaka diye" geçiştirmesini de kınayan Açıkkapı, şunları kaydetti:

"Milletle, milletin değerleriyle alay ederek siyaset yapılmaz. Siyaset yapmak isteyen önce bu milletin değerlerine hürmet etmeyi öğrenecek. Sanat yapmak isteyen herkes önce sınırını bilecek, toplumun ortak hassasiyetlerini gözetecek, ona dikkat edecek çünkü aziz milletimizin inancını inciten hiçbir söz masum değildir. Kutsala yönelen hiçbir alay şaka diye geçiştirilemez. Toplumun manevi değerlerini hedef alan hiçbir tavır özgürlük diye pazarlanamaz, aziz milletimize yutturulamaz."