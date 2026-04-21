Açıkkapı: Dezenformasyon Milli Güvenlik Meselesidir

21.04.2026 14:42
Ejder Açıkkapı, dezenformasyonun milli güvenlik için bir tehdit olduğunu vurguladı.

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Kahramanmaraş'taki okul saldırısı üzerinden yapılan dezenformasyon içeriklerine tepki göstererek, "Hedef, milletimizin soğukkanlılığı, kurumlarımızın itibarı, devlet-millet dayanışması, kriz anlarında ortaya koyduğumuz ortak dirayettir. Bu nedenle dezenformasyonla mücadele, yalnızca bir iletişim politikası değil, milli güvenlik meselesidir." dedi.

Açıkkapı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, çeşitli mecralarda yürütülen dezenformasyon faaliyetlerine işaret ederek, vatandaşların yalnızca resmi açıklamalara itibar etmesi gerektiğini söyledi.

Özellikle bölgesel gerilimlerin arttığı dönemlerde dolaşıma sokulan dezenformasyonlara dikkati çeken Açıkkapı, "Türkiye savaşa girecek", "Lübnan'a müdahil olacak", "İran lehine çatışmaya dahil olacak", "İncirlik'te şu faaliyetler sürüyor", "denizaltıdan füzeler atıldı" gibi iddiaların çoğu zaman bilgi vermek için değil, korku üretmek, panik yaymak ve Türkiye'yi uluslararası alanda yanlış bir zeminde göstermek için servis edilen dezenformasyon içerikli yayımlar olduğunu dile getirdi.

AK Parti'li Açıkkapı, Türkiye'nin savaşın tarafı olmadığını, aksine çatışmaların yayılmaması ve kalıcı barışın tesisi için diplomatik çaba ortaya koyduğunu belirtti.

Kahramanmaraş'taki okul saldırısı üzerinden de "kayıp çocukların olduğu ve saldırının failinin ölmediği" yönünde çeşitli iddiaların dolaşıma sokulduğunu aktaran Açıkkapı, bu yapılanın yalızca bilgi kirliliği değil, aynı zamanda yaşanan olay üzerinden kaos üretme girişimi olduğunu vurguladı.

Resmi açıklamalarda, bu iddiaların asılsız olduğunun, adli, idari ve tıbbi süreçlerin yürütüldüğünün açıkça ortaya konduğunu söyleyen Açıkkapı, "Huzuru ve güveni bozmaya yönelik bu tür çalışmalar, güvenliğimizi zaafa düşürmeye çalışan odakların hasmane ve haince yaklaşımının bir tezahürüdür, çünkü hedef sadece bir haber başlığı değildir. Hedef, milletimizin soğukkanlılığı, kurumlarımızın itibarı, devlet-millet dayanışması, kriz anlarında ortaya koyduğumuz ortak dirayettir. Bu nedenle dezenformasyonla mücadele, yalnızca bir iletişim politikası değil, milli güvenlik meselesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

