Adalet Akademisi İçin Yeni Kanun Teklifi

Politika

AK Parti'nin, Türkiye Adalet Akademisinin teşkilat yapısına, görev ve sorumluluklarına ilişkin hazırladığı yeni kanun teklifinin bu hafta TBMM Başkanlığına sunulması bekleniyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında Türkiye Adalet Akademisine yönelik kanun teklifi hazırladı.

Bu hafta TBMM Başkanlığına sunulması planlanan teklifte, Akademinin teşkilat yapısına, görev ve sorumluluklarına ilişkin düzenlemeler yer alacak.

Teklife göre, hakim ve savcı yardımcılarına eğitim veren Akademinin idari yapısı güçlendirilecek. Akademi bünyesinde Eğitim Kurulu oluşturulacak. Eğitim ve öğretim faaliyetleriyle ilgili kararlar, yargı alanındaki kurumların temsilcilerinden oluşan Eğitim Kurulunca alınacak.???????

Ayrıca Türkiye Adalet Akademisi bünyesinde hukuk ve adalet alanında araştırmalarla bilimsel çalışmalar yapmak, projeler geliştirmek üzere Hukuk Araştırmaları Merkezi kurulacak.

Teklifle, Anayasa Mahkemesinin, 34 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ni iptal etmesi dolayısıyla bazı düzenlemelere de gidilecek.