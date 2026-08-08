Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Esenyurt’ta - Son Dakika
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Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Esenyurt’ta

Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Esenyurt’ta
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Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, incelemelerde bulunmak üzere Esenyurt'a gitti. Karşılamanın ardından kaymakamlığa geçen bakanların esnaf ziyareti, park gezisi ve yeni adliye alanında inceleme yapması bekleniyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Esenyurt'a geldi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Esenyurt'a geldi. Bakanları ilçede İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu ile Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy karşıladı. Karşılama töreninin ardından bakanlar ve beraberindeki heyet, Esenyurt Kaymakamlığına geçti.

Program kapsamında esnaf ziyareti gerçekleştirecek olan Gürlek ve Çiftçi'nin, Recep Tayyip Erdoğan Parkındaki sosyal alanları gezmesi bekleniyor. Bakanların daha sonra Esenyurt'ta yapılması planlanan yeni adliye binasının inşa edileceği alanda incelemelerde bulunacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Esenyurt’ta - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Esenyurt’ta - Son Dakika
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