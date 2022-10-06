Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "Biz çalışmalarımızı Pazartesi'ye kadar netleştirip Cumhurbaşkanımıza arz etmeyi planlıyoruz"

ANKARA Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ""Biz çalışmalarımızı Pazartesi'ye kadar netleştirip Cumhurbaşkanımıza arz etmeyi planlıyoruz" dedi.

Bozdağ, TBMM'de gazetecilerin sorularını cevapladı. Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü açıklamalarına ilişkin soruya, Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamaları önemsediğini belirtti. Bozdağ, "Anayasa değişikliği yapılıp, Cumhurbaşkanlığı hükümet Sistemi'ne geçilmemiş olsaydı, yüzde 50 attı bir hükümet için zorunlu olmasaydı, ne altılı masa olurdu, yedili masa olurdu ne de Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün öyle bir açıklama yapma zorunda kalırdı. Bu zorlamanın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin doğal sonucu olduğunu düşünüyorum. Muhafazakar seçmenler, milliyetçiler, bu ülkede farklı görüş ve kanaatlere sahip insanların seçim sonra kaygı ve endişeleri oluşturduğuna dair kaygılar oluştu. Sayın Kılıçdaroğlu seçime dönük stratejik bir adım atıyor. Endişeli olanların, korkularını gidermeye yönelik görüyorum" ifadelerini kullandı.

Bozdağ, Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' ifadelerini yüksek sesle dile getirmesi gerektiğini belirterek, "Kimlerle helalleşecek? Bugüne kadar başörtüsünü örttüğü için eğitim hakkı çalınan, hayalleri elinden alınan kadınların hepsinden onların yetiştiren anne ve babalarından, yakınlarından benden önceki CHP zihniyetinden yapılan haksızlıklardan, zulümlerden dolayı CHP adına özür dilemesi lazım. CHP Genel Başklanı şahsen mi özür diliyor, CHP tüzel kişiliği adına mı özür diliyor, yoksa kendi özrü mü" şeklinde konuştu. Bozdağ, başörtüsü teklifine ilişkin çalışmaların başladığını hatırlatan gazeteciye, "Bugün Grup Başkanımız, Grup Başkanvekillerimiz katıldı hem de Siyasi Hukuki İşler Genel Başkan Yardımcılarımızdan bazıları, Adalet ve Anayasa Komisyonu Başkanlarımız katılımıyla geniş bir değerlendirme ve istişare toplantısı yaptık"

Bozdağ takvim konusunda, "Biz çalışmalarımızı Pazartesi'ye kadar netleştirip Cumhurbaşkanımıza arz etmeyi planlıyoruz" dedi.

Bozdağ, çalışmaların devam ettiğini ve teklifin bir kaç maddeden oluşabileceğini ifade etti. Bozdağ, CHP'nin teklifinin sorunu çözüp çözmeyeceğine ilişkin soruya, "Cumhuriyet Halk Partisi teklifi sorunu çözen bir teklif değil, çözülmüş olan bir sorunu yeniden soruna ve krize dönüştürmeye aday bir teklif. Teklif metni eğitim öğretim hakkını gözetmiyor, ortaöğretim, yükseköğretim okuyan kadınların başörtüsü takıp takmamasını güvence altına almıyor. Bir mesleği icra eden kadınları kapsıyor, diğer kadınları kapsamıyor" diye konuştu.