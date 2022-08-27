Bakan Bozdağ, nikah şahidi oldu - Son Dakika
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Bakan Bozdağ, nikah şahidi oldu

27.08.2022 15:38
Bakan Bozdağ, nikah şahidi oldu

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Meliha Tunç ile hayatını birleştiren Yozgat AK Parti İl Başkanı Yusuf Başer'in nikah töreninde şahitlik yaptı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Meliha Tunç ile hayatını birleştiren Yozgat AK Parti İl Başkanı Yusuf Başer'in nikah töreninde şahitlik yaptı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Meliha Tunç ile dünya evine giren AK Parti İl Başkanı Yusuf Başer'in nikah töreni için Yozgat'a geldi. Belediye Başkanı Celal Köse'nin kıydığı nikahta şahitlik yapan Bakan Bozdağ, hayırlı olsun dileklerinde bulunarak evlilik cüzdanını çifte verdi.

Nikah töreni sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Bozdağ ailenin önemine değinerek, "Her yuva milletimizi ve devletimizi güçlendiriyor. Aile önemli ve aile birliklerinin çoğalması hepimizi mutlu ediyor. Ben bu nedenle yeni bir ailenin kurulması milletimiz bakımından da hayırlı ve yararlı güç olmuştur. Bütün gençlerimize de böyle hayırlı bir evlilik temenni ediyorum." dedi.

Nikah törenine AK Parti Milletvekili Yusuf Başer, Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Halil Başer, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, kurum müdürleri ile partililerin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Bakan Bozdağ, nikah törenin ardından toplu açılış töreni için Yozgat'ın Aydıncık ilçesine hareket etti. - YOZGAT

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Kaynak: İHA

Yusuf Başer, Yozgat, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Bozdağ, nikah şahidi oldu - Son Dakika

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