Başörtüsü konusunda hazırlanan anayasa teklifi hakkında açıklama yapan Bakan Bozdağ, "24 ve 41. maddeler üzerinde değişiklikler yapılacak. Bir takım görüşler çerçevesinde çalışma şekillendi. Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz. Bugünkü MKYK toplantısında sunulması istenirse sunarız ama şu an için gündemde yok" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Bekir Bozdağ, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Adalet Bakanı Bozdağ: 'Başörtüsü için hazırlanan anayasa teklifinde 24. ve 41. madde çalışması tamamlandı' - Son Dakika

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