Adalet Bakanı Bozdağ: "Hasta ve tutuklu hükümlerle ilgili yeni çalışmaları yapma kararı aldık" - Son Dakika
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Adalet Bakanı Bozdağ: "Hasta ve tutuklu hükümlerle ilgili yeni çalışmaları yapma kararı aldık"

22.07.2022 15:54

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ceza infaz kurumlarında kalan hasta tutuklu ve hükümlülerle ilgili yeni düzenleme yapılacağını açıkladı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ceza infaz kurumlarında kalan hasta tutuklu ve hükümlülerle ilgili yeni düzenleme yapılacağını açıkladı.

Adalet Bakanlığı İş Yurtları Kars Et Entegre Tesisi'nin açılışında konuşan Bakan Bozdağ, Türkiye'deki infaz sisteminin dünyaya örnek olduğunu kaydetti. Her tutuklu ve hükümlünün devletin emaneti olduğunu belirten Bakan Bozdağ, hükümlü ve tutukluların cezaevlerinde yürütülen çalışmalarla hem meslek ve sanat öğrendiklerini hem de rehabilite olduklarını kaydetti.

İnfaz sisteminde hasta tutuklu ve hükümlülerle ilgili yeni düzenlemeler yapılacağını vurgulayan Bakan Bozdağ, "Cezaevlerinde hasta tutuklu ve hükümlü vatandaşlarımız var, vatandaş olmayan yabancılar da var. Şimdi önümüzdeki günlerde hasta ve tutuklu hükümlülerle ilgili yeni çalışmaları yapma kararı aldık. Çünkü bu düzenlemelerin, mevcut infaz kanunumuzda ve diğer yasalardaki düzenlemeler acaba daha insani esaslara göre nasıl düzenleriz, bunu Adalet Bakanlığı olarak çalışıyoruz. Cezaevinde hastalığı nedeniyle kalamayacak durumda olanlarla ilgili şimdi bir düzenlememiz var ama bu düzenlemenin işleyişinde de sıkıntılar olduğunu çok yakından görüyoruz. O yüzden bu sıkıntıları tamamen ortadan kaldıracak, hiç olmazsa minimize edecek bir adımı atma konusunda da kararlıyız" dedi.

Düzenlemelerin farklı yönleriyle ele alındığını aktaran Bakan Bozdağ konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bir yandan muayene süreçleriyle ilgili öte yandan da cezaevinde tek başına hayatını idame ettiremeyecek durumda olanlarla ilgili yeni düzenlemelerin hazırlığında olduğumuzu buradan Kars'tan bütün Türkiye kamuoyuna duyurmak isterim. Çalışıyoruz inşallah çalışmalarımız nihayete erdiği zaman biz bunun detaylarını da kamuoyuyla paylaşacağız ve bu adımın atılması konusunda da hazırlıklarımızı Türkiye Büyük Millet Meclisi AK Parti Grubu Cumhur İttifakı Grubuna da taslak olarak aktaracağımızı da buradan ifade etmek isterim."

"Kötü muamele ve işkence yok"

Türkiye'deki cezaevlerinde işkence ve kötü muamele iddialarının her yönüyle araştırıldığını vurgulayan Bakan Bozdağ, "Pek çok yerde 'işkence ve kötü muamele' diye haberler zaman zaman yayınlanıyor. Şunu açıklıkla ifade etmek isterim ki, Türkiye cezaevlerinde ve Türkiye'de işkence yoktur. Somut tek bir örnek kimse gösteremez, gösterildi diyelim bir örnek biz onun üzerine gitmezsek, o zaman çıkıp bize şunu demeleri lazım, size somut örnek gösterdik ama siz üzerine gitmediniz. Hem adli yönden hem idari yönden böyle bir vaka olduğu zaman biz üzerine kararlılıkla gidiyoruz, gitmekte de kararlıyız. Buradan da bunu bir kez daha ifade ediyorum" diye konuştu. - ANKARA

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Bozdağ: '(İş yurtları) Burada çalışan insanlar meslek sahibi oluyor' Bozdağ: '(İş yurtları) Burada çalışan insanlar meslek sahibi oluyor' Kars haberleri: Adalet Bakanı Bozdağ, Kars Açık Cezaevi Et Entegre Tesisi'nin açılışında konuştu Açıklaması Kars haberleri: Adalet Bakanı Bozdağ, Kars Açık Cezaevi Et Entegre Tesisi'nin açılışında konuştu Açıklaması
Kaynak: İHA

Bekir Bozdağ, Türkiye, Kars, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Adalet Bakanı Bozdağ: 'Hasta ve tutuklu hükümlerle ilgili yeni çalışmaları yapma kararı aldık' - Son Dakika

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